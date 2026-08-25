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Главная Транспорт От 15 евро: Wizz Air объявил об осенне-зимней блиц-распродаже

От 15 евро: Wizz Air объявил об осенне-зимней блиц-распродаже

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 15:35
Распродажа Wizz Air 25 августа: доступные направления и цены на билеты
Регистрация на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил новую распродажу для пассажиров. Компания анонсировала акцию на осень и зиму. Путешественники могут «за копейки» посетить десятки туристических городов в «бархатный сезон» и в начале зимы, в частности, в Италии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

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Акция от Wizz Air

Пассажирам стоит поторопиться, ведь распродажа лоукостера продлится всего сутки — до 24:00 25 августа. Предложение авиакомпании действует на рейсы с 14 сентября по 10 декабря 2026 года.

Доступны рейсы из ближайших к Украине аэропортов:

  • Варшава (WAW) – Стокгольм (Швеция) от 17 евро;
  • Варшава (WMI) – Палермо (Италия) от 19 евро;
  • Краков – Рим (Италия) от 15 евро;
  • Жешув – Рим (Италия) от 28 евро;
  • Кишинев – Афины (Греция) от 24 евро;
  • Будапешт – Берлин (Германия) от 25 евро;
  • Яссы – Милан (Италия) от 25 евро;
  • Бухарест – Болонья (Италия) от 15 евро.

В стоимость билета входит только ручная кладь.

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Какую сумку можно взять в самолет Wizz Air без доплаты

По правилам лоукостера, ручной кладью считается сумка, рюкзак или чемодан, которые должны помещаться под передним сиденьем. Их размеры не должны превышать 40 x 30 x 20 см, а вес — 10 килограммов.

Пассажирам следует учесть, что колесики чемодана не должны увеличивать размер сумки более чем на 5 см.

Без доплат пассажиры Wizz Air также имеют право взять с собой в самолет:

  • верхнюю одежду;
  • одеяло;
  • книгу;
  • пищу для младенцев;
  • костыли, если это необходимо.

За превышение установленных размеров с пассажиров будет взиматься дополнительная плата в аэропорту.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Wizz Air доступна услуга Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.

Также Новини.LIVE писали, почему не стоит брать с собой в самолет Wizz Air подушку для сна. Без доплаты пассажир лоукостера имеет право взять с собой только небольшую сумку. Втиснуть в неё обычную подушку для сна нереально, однако есть выход, и пассажирам не придётся отказывать себе в комфорте.

авиарейсы самолет Wizz Air
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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