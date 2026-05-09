Подорож УЗ: чи облаштує перевізник окремі місця для курців у потязі

Пасажири УЗ поспішають на свій рейс. Фото: Новини.LIVE

В потягах Укрзалізниці доступні не лише солодощі та страви. Зокрема, в Ray cafe мандрівники мають можливість придбати алкогольні напої. В той же час куріння у вагонах суворо забороняється і один з мандрівників поцікавився у перевізника, чи не планується запровадження окремих вагонів для курців.

Відповідний допис оприлюднив користувач obolonsky_nobody у соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

"Курилки" у вагонах УЗ

Нині суворо забороняється палити у потягах. За це передбачений штраф у розмірі від 85 до 340 гривень.

Один з пасажирів звернувся до перевізника із проханням облаштувати у вагонах спеціальні місця для курців.

"Молю від щирого серця, розумію в Інтерсіті не вийде зробити, але в інших вагонах зробіть десь курілку. Не душніть про здоровий спосіб життя, цукор і алкоголь у вас продається", — написав користувач.

В УЗ пояснили, що усі перевезення здійснюються відповідно до чинного законодавства України. Там додали, що через сувору через заборону куріння у потягах, запровадження жодних "курилок" не передбачається.

Перевізник звернувся до пасажирів та закликав із повагою ставитися одне до одного та пам’ятати, що поїзд, це спільний простір для всіх пасажирів, зокрема дітей, людей похилого віку та тих, хто чутливий до тютюнового диму.

Раніше Новини.LIVE розповіли, що Укрзалізниця прибирає з потягів Інтерсіті+ алкоголь. Крім того, перевізник планує проводити рейди та таємні перевірки по пасажирським поїздам. Стан алкогольного сп'яніння особливо небезпечний в розпал війни, коли російські дрони щодня атакують залізницю.

Також Новини.LIVE писали, чому на деяких рейсах Укрзалізниці недоступний автовикуп. Перевізник запроваджує деякі обмеження щодо сезонних чи пікових поїздів, які вже сформовані максимальною кількістю вагонів, і технічно неможливо додати більше складу. Проте пасажири можуть включити сповіщення в додатку про наявні вільні місця у вагоні.