Путешествие УЗ: обустроит ли перевозчик отдельные места для курильщиков в поезде

Пассажиры УЗ спешат на свой рейс. Фото: Новини.LIVE

В поездах Укрзализныци доступны не только сладости и блюда. В частности, в Ray cafe путешественники имеют возможность приобрести алкогольные напитки. В то же время курение в вагонах строго запрещается и один из путешественников поинтересовался у перевозчика, не планируется ли введение отдельных вагонов для курильщиков.

Соответствующее сообщение обнародовал пользователь obolonsky_nobody в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

"Курилки" в вагонах УЗ

Сейчас строго запрещается курить в поездах. За это предусмотрен штраф в размере от 85 до 340 гривен.

Один из пассажиров обратился к перевозчику с просьбой обустроить в вагонах специальные места для курильщиков.

"Молю от всего сердца, понимаю в Интерсити не получится сделать, но в других вагонах сделайте где-то курилку. Не душите о здоровом образе жизни, сахар и алкоголь у вас продается", — написал пользователь.

Читайте также:

В УЗ объяснили, что все перевозки осуществляются в соответствии с действующим законодательством Украины. Там добавили, что из-за строгого запрета курения в поездах, введение никаких "курилок" не предвидится.

Перевозчик обратился к пассажирам и призвал с уважением относиться друг к другу и помнить, что поезд, это общее пространство для всех пассажиров, в том числе детей, пожилых людей и тех, кто чувствителен к табачному дыму.

Ранее Новини.LIVE рассказали, что Укрзализныця убирает из поездов Интерсити+ алкоголь. Кроме того, перевозчик планирует проводить рейды и тайные проверки по пассажирским поездам. Состояние алкогольного опьянения особенно опасно в разгар войны, когда российские дроны ежедневно атакуют железную дорогу.

Также Новини.LIVE писали, почему на некоторых рейсах Укрзализныци недоступен автовыкуп. Перевозчик вводит некоторые ограничения по сезонным или пиковым поездам, которые уже сформированы максимальным количеством вагонов, и технически невозможно добавить больше состава. Однако пассажиры могут включить оповещение в приложении об имеющихся свободных местах в вагоне.