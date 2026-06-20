В УЗ розтавили крапки над "і" щодо столиків у потягах

Пасажирка в потязі. Фото: Укрзалізниця/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Місця на верхні та нижні полиці у вагонах плацкарт та купе в потягах Укрзалізниці коштують однаково. Проте як виявилося, права пасажирів не рівні. Зокрема, в компанії пояснили, чи мають пасажири верхніх полиць пити чай та обідати за столиком біля нижніх місць.

Про це розповіли представники УЗ в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Права пасажирів верхніх полиць у потязі

Інколи між пасажирами виникають суперечки щодо столика у вагонах. Зокрема, багато хто вважає, що в мандрівників з нижніх полиць, так і з верхніх однакові права щодо його використання, проте це далеко не так.

В УЗ пояснили, що згідно з Правилами перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом України пасажир має право користуватися лише тим місцем, яке зазначене у квитку, а елементи купе (зокрема столик) належать до нижніх місць, за якими вони конструктивно закріплені.

Таким чином, користуватися столиком мають право лише пасажирі нижніх полиць, а пасажирі нижніх — лише за згодою попередніх.

Користувачів мережі обурила відповідь перевізника, адже пасажири верхніх полиць сплачують таку ж вартість, що й нижніх, і при цьому навіть не мають права спокійно поснідати за столиком та випити чаю.

Раніше Новини.LIVE розповідали, у які потяги Укрзалізниці не пустять без роздрукованих квитків. Пасажирам, які мандрують внутрішніми рейсами, достатньо показати провіднику під час посадки лише електронний формат квитка. Проте на деяких міжнародних маршрутах ситуація кардинально інша.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця запустить новий регіональний поїзд, який об'єднає Дніпро та Харків. Дорога займатиме чотири години. Рейс стане доступним вже з 19 червня.