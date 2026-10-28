Потяг Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Пасажири Укрзалізниці мають дотримуватись низки правил, щоб не заважати іншим. Зокрема, у потягах суворо забороняється вживання алкогольних та наркотичних речовин. Перевізник пояснив, як діяти у випадках, якщо мандрівники порушують обмеження.

Відповідний пост був опублікований в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

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Вживання наркотиків у потязі УЗ

Одна з пасажирок зізналась, що пережила одну з найгірших поїздок в потязі за все її життя. Її сусідами в плацкарті була пара людей, які, вживали наркотики просто під час поїздки.

"Вони заходили до туалету зі шприцами й залишали їх там. Про це провідник був проінформований та зробив прибирання. За що йому вдячність. Тільки виникло питання, можливо, варто було б, окрім, прибирання викликати поліцію?", — написала вона.

Мандрівниця зазначила, що найстрашніше в цій ситуації — не лише сам факт побаченого, а й відчуття страху за власне життя та здоров’я.

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"Ти їдеш потягом, хочеш спокійно дістатися до місця призначення, але змушений перебувати поруч із людьми, поведінка яких викликає серйозне занепокоєння. Ти не знаєш, чого від них очікувати та чи не виникне загрози для тебе й інших пасажирів", — поділилась дівчина.

В УЗ зазначили, що безпека пасажирів у пріоритеті компанії та подякувала за інформування про інцидент.

Пасажирам порекомендували повідомити у такій ситуації провідника та начальника поїзда, щоб вони могли оперативно відреагувати на ситуацію та вжити необхідних заходів та залучили поліцію.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні планують реформувати Укрзалізницю. Зокрема, планується відкрити залізничний ринок для приватних перевізників. УЗ залишиться одним із центральних елементів реформи та забезпечить рівний доступ до мережі.

Також Новини.LIVE писали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо ви його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.