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Главная Транспорт В УЗ расставили все точки над "и" относительно запретов в поезде

В УЗ расставили все точки над "и" относительно запретов в поезде

Ua ru
28 октября 2026 10:43
Поездка на поезде УЗ: что делать, если пассажир употребляет запрещенные вещества Укрзализныця/Facebook
Поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Facebook

Пассажиры Укрзализныци должны соблюдать ряд правил, чтобы не мешать другим. В частности, в поездах строго запрещено употребление алкогольных и наркотических веществ. Перевозчик объяснил, как действовать в случаях, когда пассажиры нарушают ограничения.

Соответствующий пост был опубликован в социальной сети Threads, передает Новини.LIVE.

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Употребление наркотиков в поезде УЗ

Одна из пассажирок призналась, что пережила одну из худших поездок в поезде за всю свою жизнь. Ее соседями в плацкарте была пара людей, которые употребляли наркотики прямо во время поездки.

"Они заходили в туалет со шприцами и оставляли их там. Об этом проводник был проинформирован и убрал их. За что ему благодарность. Только возник вопрос: возможно, стоило бы, помимо уборки, вызвать полицию?", — написала она.

Путешественница отметила, что самое страшное в этой ситуации — не только сам факт увиденного, но и чувство страха за собственную жизнь и здоровье.

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"Ты едешь на поезде, хочешь спокойно добраться до места назначения, но вынужден находиться рядом с людьми, поведение которых вызывает серьезное беспокойство. Ты не знаешь, чего от них ожидать и не возникнет ли угроза для тебя и других пассажиров", — поделилась девушка.

В УЗ отметили, что безопасность пассажиров является приоритетом компании, и поблагодарили за информирование об инциденте.

Пассажирам порекомендовали в такой ситуации сообщить об этом проводнику и начальнику поезда, чтобы они могли оперативно отреагировать на ситуацию, принять необходимые меры и вызвать полицию.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют реформировать Укрзализницу. В частности, планируется открыть железнодорожный рынок для частных перевозчиков. Укрзализныця останется одним из центральных элементов реформы и обеспечит равный доступ к сети.

Также Новини.LIVE писали о том, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если вы его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныця. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на перевозку.

Укрзализныця правила путешествие запрет поезд
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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