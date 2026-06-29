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Главная Транспорт В УЗ рассказали, в каких случаях нельзя вернуть билеты онлайн

В УЗ рассказали, в каких случаях нельзя вернуть билеты онлайн

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 11:03
Путешествие на «Укрзализныце»: когда билеты можно вернуть только через кассу
Покупка билетов на поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныця, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы часто выбирают поезда для путешествий по стране и за её пределы. Однако в разгар войны сложно строить планы. К счастью, политика Укразализныци, в отличие от многих перевозчиков и авиакомпаний, предусматривает компенсацию при возврате билетов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укразализныци в социальной сети Threads.

Почему нельзя вернуть билеты онлайн за час до отправления поезда УЗ

Одна из пассажирок пыталась вернуть билеты на поезд менее чем за 1 час до отправления. Она добавила, что этот посадочный талон может кому-то очень понадобиться.

Путешественница сдала свой билет в железнодорожную кассу за 10 минут до отправления поезда, и ей вернули 40% от его стоимости.

В УЗ пояснили, что соответствующее ограничение является одним из инструментов борьбы с перекупщиками. В частности, неоднократно фиксировались случаи, когда билеты массово выкупались, а затем возвращались в последние минуты или перепродавались, что создавало искусственный дефицит для других пассажиров.

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Перевозчик разрешил возврат билетов за час до отправления в кассах на вокзалах, ведь это дополнительная проверка и контроль, которые значительно затрудняют злоупотребления со стороны перекупщиков.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, нужно ли сдавать билеты УЗ, если случайно допустили ошибку в данных при покупке. В частности, допускается до 3 ошибок. Если больше — документ придется возвращать, ведь проводник не пустит вас в поезд.

Также Новини.LIVE писали, на какие международные поезда не пустят без распечатанных билетов. Посадочный документ имеют право проверить венгерские и австрийские железнодорожники. Без него могут возникнуть проблемы за границей.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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