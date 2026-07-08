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Головна Транспорт В УЗ розповіли, як "урвати" омріяні квитки у розпал літніх відпусток

В УЗ розповіли, як "урвати" омріяні квитки у розпал літніх відпусток

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 10:49
Квитки УЗ: за скільки днів до відправки потяга з'являються в продажі
Пасажири на вокзалі Києва. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У літній період придбати залізничні квитки стає в рази складніше — пасажири прагнуть побувати на відпочинку чи відвідати рідних. Варто знати, що посадкові талони стають доступними на сайті, в застосунку Укрзалізниці та у касах за певну кількість днів до відправки потяга.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Укрзалізниці.

Коли найкраще купувати квитки УЗ

За правила перевізника, продаж квитків на більшість прямих внутрішніх рейсів відкривається за 20 діб до відправлення о 8:00, а для маршрутів до Польщі та зворотно — за 20 діб о 9:00.

Проте квитки на транзитні рейси з'являються в продажі ближче до дат відправлення — найчастіше їх можна придбати за 10-1 діб до відправлення поїзда.

Проте варто врахувати, що продаж посадкових талонів на той чи інший рейс може бути закрито через коригування графіка руху потягів, в тому числі, і через атаки РФ на залізницю.

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Придбати квитки на потяг Укрзалізниці :

  • на залізничному вокзалі;
  • на офіційному сайті або в мобільному додатку Укрзалізниці для android та iOS;  
  • у застосунку Приватбанку.

Для того, щоб викупити місця на міжнародних потягах, необхідно пройти авторизацію в Дії та підтвердити свою особу. Такий крок було запроваджено задля боротьби із перекупами.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи потрібно здавати квитки УЗ, якщо випадково допустив помилку в даних при купівлі. Зокрема, допускається до 3 помилок. Якщо більше — документ доведеться повертати, адже провідник не пустить вас у потяг.

Також Новини.LIVE писали, чи планує Укрзалізниця найближчим часом підвищувати ціни на поїздки. В компанії пояснили, що цей крок не вирішить проблему дефіциту місць. Йдеться про те, що в пікові періоди попит все одно значно перевищує кількість доступних вагонів.

Укрзалізниця поїзди квитки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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