Билеты УЗ: за сколько дней до отправления поезда поступают в продажу

Пассажиры на вокзале в Киеве. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В летний период приобрести железнодорожные билеты становится в разы сложнее — пассажиры стремятся отправиться на отдых или навестить родных. Стоит знать, что билеты становятся доступны на сайте, в приложении Укрзализныци и в кассах за определенное количество дней до отправления поезда.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Укрзализныци.

Когда лучше всего покупать билеты УЗ

Согласно правилам перевозчика, продажа билетов на большинство прямых внутренних рейсов открывается за 20 суток до отправления в 8:00, а на маршруты в Польшу и обратно — за 20 суток в 9:00.

Однако билеты на транзитные рейсы появляются в продаже ближе к датам отправления — чаще всего их можно приобрести за 10–1 сутки до отправления поезда.

Однако стоит учесть, что продажа билетов на тот или иной рейс может быть приостановлена из-за корректировки расписания движения поездов, в том числе из-за атак РФ на железную дорогу.

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Приобрести билеты на поезд Укрзализныци:

на железнодорожном вокзале;

на официальном сайте или в мобильном приложении Укрзализныци для Android и iOS;

в приложении Приватбанк.

Для того чтобы забронировать места в международных поездах, необходимо пройти авторизацию в приложении "Дія" и подтвердить свою личность. Такая мера была введена для борьбы со спекулянтами.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, нужно ли сдавать билеты Укрзализныце, если случайно допустили ошибку в данных при покупке. В частности, допускается до 3 ошибок. Если больше — документ придется возвращать, ведь проводник не пустит вас в поезд.

Также Новини.LIVE писали, планирует ли Укрзализныця в ближайшее время повышать цены на поездки. В компании пояснили, что этот шаг не решит проблему дефицита мест. Речь идет о том, что в пиковые периоды спрос все равно значительно превышает количество доступных вагонов.