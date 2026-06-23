В УЗ працюють нові правила повернення квитків: що мають знати пасажири

Квитки Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Українці доволі часто обирають поїздки потягами — це не лише про зручність, а й про вигоду. Проте в розпал війни не просто будувати свої плани, і від скасування поїздки ніхто не застрахований. На щастя, політика Укрзалізниці відрізняється від багатьох авіакомпанії, і перевізник компенсує частину вартості квитка.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

Повернення квитків УЗ

З особистих причин пасажир має можливість повернути у застосунку або на сайті не пізніше ніж за годину до відправлення потяга.

Перевізник нагадав, що загальна вартість квитка у будь-який вагон складається з:

вартості квитка;

вартості плацкарти;

комісійного збору.

За квитки на внутрішні рейси утримується комісійний збір і збір за послугу повернення у розмірі 30 гривень, для міжнародних рейсів — 80 гривень.

Вартість квитка, вартість плацкарти та комісійний збір окремо прописуються у квитку кожного пасажира.

Так, вартість квитка позначена скороченням КВ, вартість плацкарти — ПЛ, а комісійний збір — КЗБ.

В УЗ пояснили, що повертається від 50% до 100% від загальної вартості квитка без урахування комісійних зборів.

Зокрема, на суму повернення впливає, наскільки завчасно ви повертаєте квиток і коли відкрився продаж на цей рейс. Якщо повертати за понад 20 днів до відправлення, то повертається повна вартість, без врахування комісійних зборів.

за 15–20 днів — 100%. ​​Якщо продаж відкрився за 40 або більше днів до відправлення — 95%.

за 10–14 днів — 90%. ​​Якщо продаж відкрився за 19 або менше днів до відправлення — 95%.

за 5–9 днів — 75%. Якщо продаж відкрився менш ніж за 10 днів до відправлення — 100%.

За менше ніж чотири дні до відправлення потяга повертається менше 50% вартості квитка.

За менше ніж добу та не пізніше години до відправлення потягу, пасажиру повертається лише вартість квитка, без вартості плацкарти.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, як варто купувати квитки Укрзалізниці у пікові періоди. Зокрема, можна скористатися автовикупом і система придбає потрібні місця за вас. Проте він доступний не на усіх напрямках.

Також Новини.LIVE писали, на які міжнародні потяги не пустять без роздрукованих квитків. Посадковий документ мають право перевірити угорські та австрійські залізничники. Без нього можуть виникнути проблеми за кордоном.