Евакуація з потягу Укрзалізниці: що категорично заборонено робити пасажирам

Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

В розпал війни потяги Укрзалізниці є однією з цілей ворога. Вагон є справжньою пасткою для пасажирів, адже під час влучання немає шансів врятуватися. Перевізник запровадив алгоритми евакуації, щоб у випадку загрози мандрівники не перебували всередині потягів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

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Чому не можна стояти біля поїзда під час евакуації з потяга УЗ

Одна з користувачок мережі показала кадри, зроблені під час евакуації із потягу Укрзалізниці. Вона підкреслила, що під час загрози всі пасажири продовжують перебувати між потягами. Дівчина поцікавилась у перевізника, чи безпечні такі дії громадян.

В УЗ пояснили, що після виходу з потягу кожному пасажиру необхідно відійти від поїзда на 200 метрів в будь-який доступний бік. Дівчину попередили, що категорично забороняється знімати залізничну інфраструктуру під час евакуації, адже таким чином пасажири наражають себе на небезпеку в режимі реального часу.

"Алгоритм чіткий: відійти від поїзда щонайменше на 200 метрів, не залишатися біля колії та шукати природне укриття: яр, канаву, заглиблення рельєфу або виїмку. Пасажирський вагон унаслідок влучання може згоріти за 7-9 хвилин", — йдеться в повідомленні.

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В УЗ підкреслили, що уламки металу, скла, вибухова хвиля та пожежа становлять загрозу не лише тим, хто перебуває всередині, а й тим, хто вирішив перечекати небезпеку поруч.

В компанії попередили, що залишатися біля поїзда під час загрози всупереч інструкціям — це небезпечне рішення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що в потязі Укрзалізниця не треба доплачувати пасажирам. Зокрема, квиток на потяг не лише дає можливість дістатися із пункту А до пункту Б, а і "ключиком" до деяких сервісів без доплат. Також не варто боятися травмуватися у вагоні.

Також Новини.LIVE писали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо ви його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.