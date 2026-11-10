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Головна Транспорт В УЗ пояснили, що категорично заборонено робити під час евакуації

В УЗ пояснили, що категорично заборонено робити під час евакуації

Ua ru
10 листопада 2026 10:12
Евакуація з потягу Укрзалізниці: що категорично заборонено робити пасажирам
Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

В розпал війни потяги Укрзалізниці є однією з цілей ворога. Вагон є справжньою пасткою для пасажирів, адже під час влучання немає шансів врятуватися. Перевізник запровадив алгоритми евакуації, щоб у випадку загрози мандрівники не перебували всередині потягів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

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Чому не можна стояти біля поїзда під час евакуації з потяга УЗ

Одна з користувачок мережі показала кадри, зроблені під час евакуації із потягу Укрзалізниці. Вона підкреслила, що під час загрози всі пасажири продовжують перебувати між потягами. Дівчина поцікавилась у перевізника, чи безпечні такі дії громадян.

В УЗ пояснили, що після виходу з потягу кожному пасажиру необхідно відійти від поїзда на 200 метрів в будь-який доступний бік. Дівчину попередили, що категорично забороняється знімати залізничну інфраструктуру під час евакуації, адже таким чином пасажири наражають себе на небезпеку в режимі реального часу.

"Алгоритм чіткий: відійти від поїзда щонайменше на 200 метрів, не залишатися біля колії та шукати природне укриття: яр, канаву, заглиблення рельєфу або виїмку. Пасажирський вагон унаслідок влучання може згоріти за 7-9 хвилин", — йдеться в повідомленні.

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В УЗ підкреслили, що уламки металу, скла, вибухова хвиля та пожежа становлять загрозу не лише тим, хто перебуває всередині, а й тим, хто вирішив перечекати небезпеку поруч.

В компанії попередили, що залишатися біля поїзда під час загрози всупереч інструкціям — це небезпечне рішення. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що в потязі Укрзалізниця не треба доплачувати пасажирам. Зокрема, квиток на потяг не лише дає можливість дістатися із пункту А до пункту Б, а і "ключиком" до деяких сервісів без доплат. Також не варто боятися травмуватися у вагоні.

Також Новини.LIVE писали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо ви його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.

Укрзалізниця евакуація правила подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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