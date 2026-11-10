Эвакуация из поезда Укрзализныци: что категорически запрещено делать пассажирам

Поезд Укрзализныци. Фото: УЗ/Facebook

В разгар войны поезда Укрзализныци являются одной из целей врага. Вагон — настоящая ловушка для пассажиров, ведь при попадании в него шансов спастись нет. Перевозчик внедрил алгоритмы эвакуации, чтобы в случае угрозы пассажиры не находились внутри поездов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

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Почему нельзя стоять возле поезда во время эвакуации из поезда УЗ

Одна из пользовательниц сети показала кадры, снятые во время эвакуации из поезда Укрзализныци. Она подчеркнула, что при возникновении угрозы все пассажиры продолжают находиться между вагонами. Девушка поинтересовалась у перевозчика, безопасны ли такие действия граждан.

В УЗ пояснили, что после выхода из поезда каждому пассажиру необходимо отойти от поезда на 200 метров в любую доступную сторону. Девушку предупредили, что категорически запрещается снимать железнодорожную инфраструктуру во время эвакуации, ведь таким образом пассажиры подвергают себя опасности в режиме реального времени.

"Алгоритм четкий: отойти от поезда не менее чем на 200 метров, не оставаться возле путей и искать естественное укрытие: овраг, канаву, углубление рельефа или выемку. Пассажирский вагон в результате попадания может сгореть за 7–9 минут", — говорится в сообщении.

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В УЗ подчеркнули, что обломки металла, стекла, взрывная волна и пожар представляют угрозу не только для тех, кто находится внутри, но и для тех, кто решил переждать опасность рядом.

В компании предупредили, что оставаться возле поезда во время угрозы вопреки инструкциям — это опасное решение.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что в поезде Укрзализныця не нужно доплачивать пассажирам. В частности, билет на поезд не только дает возможность добраться из пункта А в пункт Б, но и является "ключом" к некоторым услугам без доплат. Также не стоит бояться получить травму в вагоне.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если вы его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныця. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на перевозку.