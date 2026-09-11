"3000 км Україною": чому пасажирам недоступні безкоштовні квитки

Залізничний вокзал в Києві. Фото: Новини.LIVE

У грудні минулого року запрацювала програма "3000 км Україною", завдяки якій українці отримали можливість мандрувати потягами Укрзалізниці безкоштовно. Пасажири мають можливість використати до чотирьох поїздок сумарною протяжністю 3000 км. Проте частина мандрівників скаржиться на те, що їм не вдається придбати квитки за відповідною програмою.

Про нюанси програми розкаже Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

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Як виділяються місця по програмі УЗ "3000 км Україною"

Одна з пасажирок звернулась до перевізника та поцікавилась, як можна скористатися програмою "3000 км Україною", якщо ніколи немає в наявності відповідних квитків.

В УЗ пояснили, що відображення позначки "3000 км Україною" у системі продажу квитків відбувається автоматично.

"Автоматизована система продажу аналізує заповнюваність поїздів і у режимі реального часу може відкривати для оформлення лише ті місця, які з високою ймовірністю можуть залишитися непроданими у звичайному продажу. Саме тому позначка програми у системі може періодично з’являтися або зникати", — йдеться в повідомленні.

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Тобто кількість безкоштовних місць не є фіксованою і формується виключно автоматично.

В компанії додали, що не має технічної можливості заздалегідь визначити або повідомити точну кількість місць, які будуть доступні за програмою на конкретний поїзд або дату.

Крім того, додаткові місця можуть з’являтися у разі повернення квитків іншими пасажирами або у випадках, коли система визначає, що частина місць у поїзді залишиться вільною.

Перевізник підсумував, що відсутність позначки програми у певний момент не означає, що програма не працює — просто на даний час система не має доступних місць, які можуть бути запропоновані у межах цієї ініціативи.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому Укрзалізниці не має можливості заздалегідь повідомляти про затримки потягів. Річ у тім, що прогноз затримки може неодноразово змінюватися. Зокрема, поїзд може скоротити відставання, чи навпаки, зіштовхнутись в дорозі із новими перешкодами.

Також Новини.LIVE писали про те, як діяти у випадку евакуації в потязі Укрзалізниці. Зокрема, після команди необхідно залишити поїзд та відійти від нього та залізничної інфраструктури настільки, наскільки це можливо безпечно, і прямувати в укриття. Закритий вагон перетворюється під час загрози на пастку для пасажирів.