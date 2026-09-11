«3000 км по Украине»: почему пассажирам недоступны бесплатные билеты

Железнодорожный вокзал в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В декабре прошлого года стартовала программа "3000 км по Украине", благодаря которой украинцы получили возможность бесплатно путешествовать на поездах Укрзализныци. Пассажиры могут совершить до четырёх поездок общей протяжённостью 3000 км. Однако часть путешественников жалуется на то, что им не удаётся приобрести билеты по данной программе.

О нюансах программы расскажет Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

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Как выделяются места по программе УЗ "3000 км по Украине"

Одна из пассажирок обратилась к перевозчику и поинтересовалась, как можно воспользоваться программой "3000 км по Украине", если соответствующих билетов никогда нет в наличии.

В УЗ пояснили, что отображение отметки "3000 км по Украине" в системе продажи билетов происходит автоматически.

"Автоматизированная система продажи анализирует заполняемость поездов и в режиме реального времени может открывать для оформления только те места, которые с высокой вероятностью могут остаться непроданными при обычной продаже. Именно поэтому отметка программы в системе может периодически появляться или исчезать", — говорится в сообщении.

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То есть количество бесплатных мест не является фиксированным и формируется исключительно автоматически.

В компании добавили, что не имеют технической возможности заранее определить или сообщить точное количество мест, которые будут доступны по программе на конкретный поезд или дату.

Кроме того, дополнительные места могут появляться в случае возврата билетов другими пассажирами или в случаях, когда система определяет, что часть мест в поезде останется свободной.

Перевозчик подытожил, что отсутствие отметки о программе в определенный момент не означает, что программа не работает — просто в данный момент у системы нет доступных мест, которые могут быть предложены в рамках этой инициативы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему Укрзализныця не имеет возможности заранее сообщать о задержках поездов. Дело в том, что прогноз задержки может неоднократно меняться. В частности, поезд может сократить отставание или, наоборот, столкнуться в пути с новыми препятствиями.

Также Новини.LIVE писали о том, как действовать в случае эвакуации в поезде Укрзализныци. В частности, после команды необходимо покинуть поезд и отойти от него и железнодорожной инфраструктуры настолько, насколько это возможно безопасно, и направиться в укрытие. Закрытый вагон при угрозе превращается в ловушку для пассажиров.