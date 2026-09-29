В Україні запустили онлайн-кабінет для перевізників: як він працює

Автобус FlixBus. Фото: FlixBus/Facebook

В Україні запустили онлайн-кабінет для відкриття автобусних маршрутів. Кожен перевізник зможе ініціювати відкриття нового маршруту. Було представлено відповідний функціонал онлайн-кабінету.

Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України в Telegram, передає Новини.LIVE.

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Нова процедура відкриття автобусних маршрутів

У відомстві повідомили, що вперше за 14 років буде відкрито новий міжобласний маршрут.

Відтепер перевізник може самостійно відслідковувати реальний попит на сполучення між містами чи громадами, та ініціювати відкриття нового маршруту. Відповідну процедуру тепер можна буде пройти онлайн, не виходячи з дому.

У онлайн-кабінеті перевізник зможе:

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ініціювати новий маршрут онлайн;

сформувати електронний паспорт маршруту та підписати документи КЕП;

направити їх на необхідні погодження;

отримати електронний паспорт з унікальним QR-кодом.

Щоб уникнути затягування процедур, були законодавчо встановлені терміни:

до 7 робочих днів — на погодження схеми маршруту Національною поліцією;

до 30 днів — на рішення щодо відкриття маршруту.

У відомстві уточнили, що в тому випадку, якщо протягом визначеного терміну Нацполіція не надала погодження або відмову, маршрут буде вважатися автоматично погодженим.

Там додали, що після переведення конкурсів та дозвільних документів в електронний формат буде цифровізовано і сам процес створення нових маршрутів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Держава Ізраїль удосконалить транспортну систему в містах. Влада країна планує підвищити якість автобусного та залізничного сполучення, зменшити кількість автомобілів на дорогах і зробити поїздки для пасажирів більш зручними. Новий підхід може суттєво скоротити затримки рейсів.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні можуть запровадити обов’язковий GPS-моніторинг транспортних засобів. Крім того, також планується впровадження процедури обстеження автостанцій. Очікується, що нові правила можуть підвищити безпеку та якість перевезень.