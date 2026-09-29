В Украине запустили онлайн-кабинет для перевозчиков: как он работает

Автобус FlixBus. Фото: FlixBus/Facebook

В Украине запустили онлайн-кабинет для открытия автобусных маршрутов. Каждый перевозчик сможет инициировать открытие нового маршрута. Был представлен соответствующий функционал онлайн-кабинета.

Об этом сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины в Telegram, передает Новини.LIVE.

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Новая процедура открытия автобусных маршрутов

В ведомстве сообщили, что впервые за 14 лет будет открыт новый межобластной маршрут.

Отныне перевозчик может самостоятельно отслеживать реальный спрос на сообщения между городами или общинами и инициировать открытие нового маршрута. Соответствующую процедуру теперь можно будет пройти онлайн, не выходя из дома.

В онлайн-кабинете перевозчик сможет:

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инициировать новый маршрут онлайн;

составить электронный паспорт маршрута и подписать документы с помощью электронной подписи;

направить их на необходимые согласования;

получить электронный паспорт с уникальным QR-кодом.

Чтобы избежать затягивания процедур, были законодательно установлены сроки:

до 7 рабочих дней — на согласование схемы маршрута Национальной полицией;

до 30 дней — на принятие решения об открытии маршрута.

В ведомстве уточнили, что в том случае, если в течение установленного срока Нацполиция не предоставила согласование или отказ, маршрут будет считаться автоматически согласованным.

Там добавили, что после перевода конкурсов и разрешительных документов в электронный формат будет оцифрован и сам процесс создания новых маршрутов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что государство Израиль усовершенствует транспортную систему в городах. Власти страны планируют повысить качество автобусного и железнодорожного сообщения, уменьшить количество автомобилей на дорогах и сделать поездки для пассажиров более удобными. Новый подход может существенно сократить задержки рейсов.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине могут ввести обязательный GPS-мониторинг транспортных средств. Кроме того, планируется внедрение процедуры обследования автостанций. Ожидается, что новые правила могут повысить безопасность и качество перевозок.