Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В Украине может увеличиться количество межобластных автобусных маршрутов

В Украине может увеличиться количество межобластных автобусных маршрутов

Ua ru
29 сентября 2026 14:23
В Украине запустили онлайн-кабинет для перевозчиков: как он работает
Автобус FlixBus. Фото: FlixBus/Facebook

В Украине запустили онлайн-кабинет для открытия автобусных маршрутов. Каждый перевозчик сможет инициировать открытие нового маршрута. Был представлен соответствующий функционал онлайн-кабинета.

Об этом сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама

Новая процедура открытия автобусных маршрутов

В ведомстве сообщили, что впервые за 14 лет будет открыт новый межобластной маршрут.

Отныне перевозчик может самостоятельно отслеживать реальный спрос на сообщения между городами или общинами и инициировать открытие нового маршрута. Соответствующую процедуру теперь можно будет пройти онлайн, не выходя из дома.

В онлайн-кабинете перевозчик сможет:

Читайте также:
  • инициировать новый маршрут онлайн;
  • составить электронный паспорт маршрута и подписать документы с помощью электронной подписи;
  • направить их на необходимые согласования;
  • получить электронный паспорт с уникальным QR-кодом.

Чтобы избежать затягивания процедур, были законодательно установлены сроки:

  • до 7 рабочих дней — на согласование схемы маршрута Национальной полицией;
  • до 30 дней — на принятие решения об открытии маршрута.

В ведомстве уточнили, что в том случае, если в течение установленного срока Нацполиция не предоставила согласование или отказ, маршрут будет считаться автоматически согласованным.

Там добавили, что после перевода конкурсов и разрешительных документов в электронный формат будет оцифрован и сам процесс создания новых маршрутов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что государство Израиль усовершенствует транспортную систему в городах. Власти страны планируют повысить качество автобусного и железнодорожного сообщения, уменьшить количество автомобилей на дорогах и сделать поездки для пассажиров более удобными. Новый подход может существенно сократить задержки рейсов.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине могут ввести обязательный GPS-мониторинг транспортных средств. Кроме того, планируется внедрение процедуры обследования автостанций. Ожидается, что новые правила могут повысить безопасность и качество перевозок.

онлайн-услуги транспорт автобусы
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации