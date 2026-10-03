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Головна Транспорт В Угорщині за вихідні збудували міст вагою понад 2000 тонн

В Угорщині за вихідні збудували міст вагою понад 2000 тонн

Ua ru
3 жовтня 2026 21:36
Новий міст в Угорщині: як будували та чим вражає туристів
Міст Soroksári út в Угорщині. Фото: Mammoet

У столиці Угорщини Будапешті за допомогою самохідних модульних платформ було встановлено залізничний міст. Його вага складає 2 200 тонн і довжиною 108 метрів.

Про це пише Railway Pro, передає Новини.LIVE.

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Новий міст в Угорщині

Рішення, обране компанією Mammoet, дозволило скоротити тривалість робіт з кількох тижнів до всього декількох днів.

Новий міст перетинає вулицю Сороксарі-ут (Soroksári út) — одну з головних транспортних артерій Будапешта — у жвавому районі поблизу Будапештського парку.

Спочатку планувалося залучення великої бурової техніки та закриття дороги на значно довший період, а потім — робіт з відновлення дорожнього покриття.

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Щоб скоротити час, компанія Mammoet запропонувала встановити опорні щогли безпосередньо на платформи SPMT, які потім перемістили б під конструкцію мосту.

Міст встановили як єдину конструкцію, без спорудження тимчасових фундаментів на дорозі. Сталеві елементи мосту доставили на будівельний майданчик вантажівками, де їх зібрали, обробили антикорозійним захистом та заварили.

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Новий міст в Угорщині. Фото: Mammoet
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Готовий міст в Угорщині. Фото: Mammoet

Через обмежений простір на будмайданчику працівникам навіть довелося демонтувати стару трамвайну зупинку.

Монтаж мосту розпочали у п'ятницю, а відкрили його до початку ранкового час-піку понеділка.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де розташований найвищий міст у світі. Його висота складає рекордні сягає рекордні 625 метри. Міст має скляну підлогу і перейти його наважаться лише найсміливіші.

Також Новини.LIVE писали, що УЗ та Renfe запустили міжнародний рейс Перемишль – Франкфурт-на-Майні. Потяг зупинятиметься у багатьох містах Польщі та Німеччини. Ціни на квитки стартують від 15 євро.

міст подорож Угорщина поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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