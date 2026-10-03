Новий міст в Угорщині: як будували та чим вражає туристів

Міст Soroksári út в Угорщині. Фото: Mammoet

У столиці Угорщини Будапешті за допомогою самохідних модульних платформ було встановлено залізничний міст. Його вага складає 2 200 тонн і довжиною 108 метрів.

Про це пише Railway Pro, передає Новини.LIVE.

Реклама

Новий міст в Угорщині

Рішення, обране компанією Mammoet, дозволило скоротити тривалість робіт з кількох тижнів до всього декількох днів.

Новий міст перетинає вулицю Сороксарі-ут (Soroksári út) — одну з головних транспортних артерій Будапешта — у жвавому районі поблизу Будапештського парку.

Спочатку планувалося залучення великої бурової техніки та закриття дороги на значно довший період, а потім — робіт з відновлення дорожнього покриття.

Читайте також:

Щоб скоротити час, компанія Mammoet запропонувала встановити опорні щогли безпосередньо на платформи SPMT, які потім перемістили б під конструкцію мосту.

Міст встановили як єдину конструкцію, без спорудження тимчасових фундаментів на дорозі. Сталеві елементи мосту доставили на будівельний майданчик вантажівками, де їх зібрали, обробили антикорозійним захистом та заварили.

Новий міст в Угорщині. Фото: Mammoet

Готовий міст в Угорщині. Фото: Mammoet

Через обмежений простір на будмайданчику працівникам навіть довелося демонтувати стару трамвайну зупинку.

Монтаж мосту розпочали у п'ятницю, а відкрили його до початку ранкового час-піку понеділка.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де розташований найвищий міст у світі. Його висота складає рекордні сягає рекордні 625 метри. Міст має скляну підлогу і перейти його наважаться лише найсміливіші.

Також Новини.LIVE писали, що УЗ та Renfe запустили міжнародний рейс Перемишль – Франкфурт-на-Майні. Потяг зупинятиметься у багатьох містах Польщі та Німеччини. Ціни на квитки стартують від 15 євро.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась