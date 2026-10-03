Новый мост в Венгрии: как его строили и чем он впечатляет туристов

Мост Soroksári út в Венгрии. Фото: Mammoet

В столице Венгрии Будапеште с помощью самоходных модульных платформ был установлен железнодорожный мост. Его вес составляет 2 200 тонн, а длина — 108 метров.

Об этом пишет Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Реклама

Новый мост в Венгрии

Решение, выбранное компанией Mammoet, позволило сократить продолжительность работ с нескольких недель до всего нескольких дней.

Новый мост пересекает улицу Сороксари-ут (Soroksári út) — одну из главных транспортных артерий Будапешта — в оживленном районе недалеко от Будапештского парка.

Изначально планировалось привлечение крупной буровой техники и закрытие дороги на значительно более длительный период, а затем — работы по восстановлению дорожного покрытия.

Читайте также:

Чтобы сократить сроки, компания Mammoet предложила установить опорные стойки непосредственно на платформы SPMT, которые затем переместили бы под конструкцию моста.

Мост установили как единую конструкцию, без возведения временных фундаментов на дороге. Стальные элементы моста доставили на строительную площадку грузовиками, где их собрали, обработали антикоррозионным покрытием и сварили.

Новый мост в Венгрии. Фото: Mammoet

Готовый мост в Венгрии. Фото: Mammoet

Из-за ограниченного пространства на строительной площадке рабочим даже пришлось демонтировать старую трамвайную остановку.

Монтаж моста начали в пятницу, а открыли его до начала утреннего часа пик в понедельник.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где расположен самый высокий мост в мире. Его высота составляет рекордные 625 метров. Мост имеет стеклянный пол, и перейти по нему осмелятся только самые смелые.

Также Новини.LIVEписали, что УЗ и Renfe запустили международный рейс Перемышль — Франкфурт-на-Майне. Поезд будет останавливаться во многих городах Польши и Германии. Цены на билеты начинаются от 15 евро.

Ваша пробная версия Premium истекла

Ваша пробная версия Premium истекла