Ручна поклажа Ryanair у червні 2026 року: як зекономити мандрівникам

Пасажири сідають у літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Тисячі мандрівників планують відпочинок, щоб насолодитися сонцем. Проте підготовка до відпочину нерідко стає джерелом стресу. Пасажирам Ryanair необхідно дотримуватися певних правил, інакше в аеропорту доведеться викласти кругленьку суму за свою сумку.

Про це йдеться на офіційному сайті Ryanair, передає Новини.LIVE.

Правила Ryanair у червні 2026 року

Усі типи пасажири Ryanair за правилами можуть взяти на борт невелику сумку, яка має поміщатися під переднім сидінням.

Невеликою ручною поклажею може бути рюкзак, сумочка або сумка для ноутбука розміром не більше 40 x 30 x 20 см. За перевищення цих параметрів стягується додаткова плата.

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Крім того, за додаткову плату пасажири можуть взяти на борт невелику ручну поклажу розміром не більше 55 x 40 x 20 см і вагою до 10 кг. Для цього треба оплатити послугу "Пріоритетна посадка",

Ця сумка чи валіза має вміститися в багажному відсіку над головою в літаку. Вартість перевезення додаткової ручної поклажі (додатково до невеликої ручної поклажі) становить від 12 до 52 євро. Ціна залежить від напрямку та дня тижня, багаж краще сплачувати до прибуття в аеропорт— після вийде в рази дорожче.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair додав у літній розклад одразу 19 нових маршрутів. Мандрівники можуть за вигідними цінами відвідати курорти Італії та Балкан. Зокрема, можна провести відпустку у Дубровнику (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Ще Новини.LIVE повідомляли, чому пасажирів Ryanair можуть пересадити навіть попри заброньоване місце. Перевізник суворо дотримується вимог щодо ваги та балансу в літаку. Саме ці фактори можуть вплинути на те, де саме вам доведеться сидіти.