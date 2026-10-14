Проїзд в Івано-Франківську: як можуть зрости тарифи на маршрутки

Маршрутка в Івано-Франківську. Фото: Івано-Франківська міська рада

В Івано-Франківську може зрости вартість проїзду. Приватні перевізники ініціюють зростання ціни з 20 до 25 гривень.

Про це стало відомо під час оперативної наради Івано-Франківської міської ради 14 жовтня, передає Новини.LIVE.

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В одному з великих міст України доведеться платити більше за проїзд

Приватні перевізники Івано-Франківська ініціювали перегляд вартості проїзду та закликали із 20 підняти до 25 гривень за одну поїздку. Натомість мер міста пов'язав здорожчання проїзду із необхідністю встановлення в транспорті обладнання для безконтактної оплати поїздок.

Міський голова Руслан Марцінків запитав, коли приватні перевізники встановлять у транспорті валідатори.

Начальник Управління транспорту та зв’язку міської ради Василь Кузюк повідомив, що вже 15 жовтня валідатори мають встановити на маршруті №21, а трохи згодом — на маршруті №34. Він запевнив, що з часом відповідне обладнання буде встановлено на інших маршрутах.

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Зокрема, за його словами, до кінця 2026 року валідатори мають з'явитися на більшості маршрутів приватних перевізників.

Ймовірно, після встановлення відповідного обладнання на маршрутах може зрости вартість проїзду.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи передбачені штрафи в метро Києва для пасажирів, які не поступаються своїм місцем людям з інвалідністю, ветеранам війни, людям похилого віку та вагітним. Пріоритетні місця не закріплені і на них може сидіти кожен, якщо вони вільні. Проте ситуація змінюється, якщо у вагон заходять пасажири, які потребують додаткового піклування.

Також Новини.LIVE писали, що представники метро Києва відповіли, чи не отримували офіційних доручень щодо скасування безоплатного проїзду в метро під час "жовтої" тривоги. Проте наразі невідомо, чи обговорюють столичні посадовці таке рішення та не напрацьовують відповідні зміни.