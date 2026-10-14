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Главная Транспорт В одном из городов Украины пересмотрят тарифы на проезд в маршрутках

В одном из городов Украины пересмотрят тарифы на проезд в маршрутках

Ua ru
14 октября 2026 19:12
Транспорт в Ивано-Франковске: насколько могут вырасти тарифы на маршрутки
Маршрутка в Ивано-Франковске. Фото: Ивано-Франковский городской совет

В Ивано-Франковске может вырасти стоимость проезда. Частные перевозчики инициируют повышение цены с 20 до 25 гривен.

Об этом стало известно во время оперативного совещания Ивано-Франковского городского совета 14 октября, передает Новини.LIVE.

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В одном из крупных городов Украины придется платить больше за проезд

Частные перевозчики Ивано-Франковска инициировали пересмотр стоимости проезда и призвали повысить цену с 20 до 25 гривен за одну поездку. В свою очередь мэр города связал подорожание проезда с необходимостью установки в транспорте оборудования для бесконтактной оплаты поездок.

Мэр Руслан Марцинкив поинтересовался, когда частные перевозчики установят в транспорте валидаторы.

Начальник Управления транспорта и связи городского совета Василий Кузюк сообщил, что уже 15 октября валидаторы должны быть установлены на маршруте № 21, а чуть позже — на маршруте № 34. Он заверил, что со временем соответствующее оборудование будет установлено на других маршрутах.

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В частности, по его словам, к концу 2026 года валидаторы должны появиться на большинстве маршрутов частных перевозчиков.

Вероятно, после установки соответствующего оборудования на маршрутах может вырасти стоимость проезда.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, предусмотрены ли в киевском метро штрафы для пассажиров, которые не уступают место людям с инвалидностью, ветеранам войны, пожилым людям и беременным. Приоритетные места не закреплены, и на них может сидеть любой, если они свободны. Однако ситуация меняется, если в вагон заходят пассажиры, нуждающиеся в дополнительной заботе.

Также Новини.LIVE писали, что представители киевского метрополитена ответили, не получали ли они официальных поручений об отмене бесплатного проезда в метро во время "желтой" тревоги. Однако пока неизвестно, обсуждают ли столичные чиновники такое решение и разрабатывают ли соответствующие изменения.

цены на топливо Ивано-Франковск маршрутки автобусы проезд
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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