В одном из городов Украины пересмотрят стоимость проезда: что изменится для пассажиров

В городе Кременчуг Полтавской области пересмотрят стоимость проезда в маршрутках. Такой шаг объясняется тем, что часть перевозчиков подняла тарифы до 25 гривен, в то время как другие продолжают возить горожан по 20 гривен.

Об этом стало известно на заседании исполнительного комитета Кременчугского городского совета, передает Новини.LIVE.

Что будет с ценами на проезд в Кременчуге

В Кременчуге временно повысили тарифы на маршрутки. В коммунальных автобусах и троллейбусах стоимость проезда составляет 20 гривен, в то время в маршртке за одну поездку придется выложить 25 гривен.

Как сообщил мэр города Виталий Малецкий, после поднятия тарифа власть будет собирать весь май замечания и предложения жителей, которые повлияют на окончательное установление цен на проезд.

Повышение цен является временным решением из-за роста стоимости топлива и электроэнергии. Сейчас власти рассчитывают окончательные тарифы.

Если во время проверок выяснится, что будет более экономически выгодным подходом установить тариф на маршрутки в размере 20 гривен — власти Кременчуга цены снизят.

В том случае, если тарифы на маршрутки останутся неизменными, власти города пообещали маркировать транспорт. Благодаря этой маркировке пассажиры смогут сразу видеть, где придется переплатить за поездку, а где можно немного сэкономить.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, планируется ли отменить бесплатный проезд в Харькове. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, транспорт фактически стал частью системы защиты гражданских. Он добавил, что бесплатные поездки — это способ поддержать жителей в такое сложное время.

Также Новини.LIVE писали, что проезд в общественном транспорте также планируют изменить и во Львове. Наибольшую сумму будут платить те, кто будет оплачивать билет наличными — 30 гривен. Окончательное решение власти города должны принять уже в мае.