В одній з країн ЄС запустять унікальний екологічний потяг

Нові потяги ARST. Фото: Stadler. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Компанія Stadler та регіональний оператор ARST на Сардинії представили перший у світі поїзд на водневому паливі. Він був розроблений для вузькоколійних ліній. Очікується, що нова розробка дозволить скоротити викиди на понад 2 100 метричних тонн CO₂ на рік порівняно з дизельними поїздами.

Про це повідомляє Railway Pro, передає Новини.LIVE.

Екологічний потяг від Stadler

Нові почнуть експлуатувати у 2028 році на вузькоколійній мережі, якою керує ARST. Вони курсуватимуть на півдні Італії між аеропортом Альгеро та передмістям Мамунтанас, а також забезпечуватимуть сполучення між провінцією Сассарі, містом Альгеро та прибережним містечком Сорсо.

За даними компанії Stadler, 10 поїздів на водневому паливі, дозволять заощадити понад 2 100 метричних тонн CO₂ на рік порівняно з дизельними транспортними засобами. Це скорочення приблизно еквівалентне 450 поїздкам навколо світу на автомобілі.

Центральним компонентом нових поїздів є тягова система з водневими паливними елементами. Вона вбудована в центральний модуль Power Pack і виконує функцію зарядного пристрою. Модуль перетворює водень на електричну енергію та заряджає акумулятори поїзда.

Завдяки цій системі поїзди можуть ефективно курсувати на неелектрифікованих лініях. Нові потяги є альтернативою дизельним транспортним засобам, які наразі використовуються на багатьох регіональних маршрутах.

Пасажири зможуть насолодитися світлим і комфортним салоном, а також великими панорамними вікнами. У порівнянні з дизельними, нові поїзди на водневому паливі працюватимуть тихіше, що суттєво покращить комфорт під час подорожі. Низька підлога полегшить посадку маломобільних осіб.

Нові потяги ARST. Фото: Stadler.

Салон нових потягів ARST. Фото: Stadler.

Окрім ARST, ще два італійські залізничні оператори переходять на водневі поїзди виробництва компанії Stadler. Швейцарський виробник наразі будує два поїзди на водневому паливі для Ferrovia Circumetnea (FCE) та дев’ять поїздів для Ferrovie della Calabria (FdC).

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