В метро Києва показали, як раніше керували електрикою на станціях

Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Щодня в метрополітені Києва пересуваються тисячі гостей та містян. Безперебійну роботу підземки забезпечують сотні працівників. Проте з часом різноманітні процеси роботи вдалося автоматизувати та спростити.

В Київському метрополітені показали стару схему живлення станцій, передає Новини.LIVE.

Як раніше було заживлено метро Києва

Користувачам показали, який вигляд раніше мала схема живлення Київського метро. Пасажирами дали можливість зазирнути всередину усіх процесів.

Зокрема, як саме раніше працювало живлення на ділянці зеленої лінії від "Палацу Спорту" до недобудованої "Львівської брами".

"10 кВ — це напруга, яка заходить в метро. Далі за допомогою трансформаторів, ось цих кілець, вона перетворюється на 220, 380 та 825 В. 380 В використовують для різних потреб метрополітену — ескалатори, відкачування води, освітлення, вентиляція. А 825 В випрямляють та подають на додаткові контактні рейки", — розповідає фахівець.

Експерт пояснив, шо поїзд метро потребує не змінного, а постійного струму, і саме тому контактні рейки розділені. Через це у вагоні метро може блимати світло при переході з однієї рейки на іншу.

"На цій схемі диспетчер бачить які ділянки перебувають під напругою, а також може перемикати живлення на резервній лінії, щоб метро продовжувало працювати в разі перебоїв з електропостачанням", — додав він.

Користувачі також отримали можливість зазирнути у внутрішню частину цієї мемосхеми — це ціла сітка клітинок зі змінними блоками, які можна переставляти під нові ділянки метро.

Зокрема, кнопки та індикатори є окремими клітинками, які виймаються чи вставляються залежно від потреби та схеми.

Нині такі мемосхеми стали експонатами, адже все керування електроживленням здійснюється комп'ютерними технологіями.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки людей можуть вмістити станції метро Києва. Зокрема, "Арсенальна", "Печерська" та "Золоті ворота" можуть вмістити орієнтовно 1 500-2 000 осіб. Проте варто зауважити, що підрахунки є орієнтовними, адже в КМДА не надавали відповідної інформації.

Також Новини.LIVE писали, на якому етапі зараз знаходиться будівництво метро на Виноградар в Києві. Зокрема, нині метробудівці переоблаштовують комунікації та готуються до застосування технології мікротунелювання. Такий метод дає можливість не переривати густонаселені райони.