В кількох аеропортах ЄС можуть змінитися правила: що відомо

Аеропорт Ф’юмічіно в Римі. Фото: Skytraxratings. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Щоб запобігти хаосу в транспортному сполученні цього літа, аеропорти Рима можуть призупинити прикордонні перевірки в рамках нової системи в’їзду/виїзду ЄС (EES).

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Спрощення правил в аеропортах Риму

Гендиректор компанії "Aeroporti di Roma" Марко Тронконе заявив, що аеропорти Ф’юмічіно та Чампіно можуть бути змушені дозволити пасажирам оминати біометричний контроль, щоб уникнути "катастрофи".

Система EES почала повноцінно функціонувати з 10 квітня, але її впровадження супроводжувалося труднощами: пасажири закликали призупинити роботу системи, а аеропорти вимагали додаткових заходів безпеки для впорядкування черг.

Нові заходи контролю передбачають заміну штампів у паспортах на цифрові записи про в’їзд та виїзд для мандрівників з країн, що не входять до ЄС, які прибувають на короткий термін. Процедура передбачає фотографування та зняття відбитків пальців.

Зростають побоювання щодо літнього туристичного хаосу, оскільки кількість пасажирів, які користуються системою EES, стрімко зростає.

"Цей процес виявляється несумісним із піковими обсягами, з якими ми зіткнемося. Тож єдиний вихід — послабити обмеження. Ми ніяк не зможемо забезпечити 100-відсоткову реєстрацію", — пояснив Тронконе.

Він додав, що аеропорти Рима "дуже стурбовані літом", рівень їх тривожності він оцінив "вісім або дев’ять" за шкалою від одного до десяти.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть самостійно перевірити обмеження на виїзд за кордон. Система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ і пасажирам миттєво з'явиться статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".

Також Новини.LIVE писали, що мандрівникам цього літа варто прибувати в аеропорт раніше. Зокрема, систему в’їзду-виїзду (EES) в Європі може знову спровокувати багатогодинні затримки. Поки система не почне працювати безперебійно, краще прибути за дві-три години до вильоту.