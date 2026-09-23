Атаки РФ на потяги: в яких випадках УЗ поверне 100% вартості квитків

Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

В Укрзалізниці попередили пасажирів про потенційну загрозу. Українців закликали в ці дні та й завжди максимально обачні біля залізничних обʼєктів. Перевізник також передбачив нові умови компенсації за рейс, який пасажир пропустив через повітряну загрозу.

Про це повідомив глава правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Пасажирів УЗ попередили про небезпеку

Перцовський розповів, що ворожі атаки на столицю продовжуються, і під прицілом знову опинилась залізнична інфраструктура Києва.

Глава правління УЗ повідомив, що один із залізничників, повертаючись зі зміни додому, отримав уламкові поранення. Його було госпіталізовано.

Перцовський закликав пасажирів найближчим часом бути уважними поблизу залізничних обʼєктів.

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"Залиште їх, перейдіть в укриття за будь-якого рівня тривоги. Нагадаємо: і за жовтого рівня посадка та висадка пасажирів — лише з підземних приміщень Центрального вокзалу, те ж саме — на Дарниці", — йдеться в повідомленні.

Через постійні атаки РФ на залізницю також було змінено правила повернення квитків. Перцовський запевнив, що пасажирам буде повернуто 100% вартості, якщо вони через загрозу поїдуть наступним поїздом.

"Наслідки атак оперативно усуваються, але також відводимо людей при повторних загрозах, тож є вплив на вчасність відправки поїздів з Києва", — додав він.

Актуальну інформацію про затримку потягів Укрзалізниці можна перевірити на порталі "УЗ Веземо", на офіційному сайті та в додатку УЗ, а також за допомогою офіційних чат-ботів компанії у Viber та Telegram.

Пасажири також мають можливість дізнатись деталі про затримку потягу на гарячій лінії Укрзалізниці: 0 800 503 111.

Раніше Новини.LIVE розповіли, чому Укрзалізниці не має можливості заздалегідь повідомляти про затримки потягів. Річ у тім, що прогноз затримки може неодноразово змінюватися. Зокрема, поїзд може скоротити відставання, чи навпаки, зіштовхнутись в дорозі із новими перешкодами.

Також Новини.LIVE писали про те, як діяти у випадку евакуації в потязі Укрзалізниці. Зокрема, після команди необхідно залишити поїзд та відійти від нього та залізничної інфраструктури настільки, наскільки це можливо безпечно, і прямувати в укриття. Закритий вагон перетворюється під час загрози на пастку для пасажирів.