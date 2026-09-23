Атаки РФ на поезда: в каких случаях «Украинские железные дороги» возместят 100% стоимости билетов

Поезд «Укрзализныци». Фото: УЗ/Facebook

В Укрзализныце предупредили пассажиров о потенциальной угрозе. Украинцев призвали в эти дни и всегда проявлять максимальную осторожность вблизи железнодорожных объектов. Перевозчик также предусмотрел новые условия компенсации за рейс, который пассажир пропустил из-за угрозы с воздуха.

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Перцовский в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Пассажиров УЗ предупредили об опасности

Перцовский рассказал, что вражеские атаки на столицу продолжаются, и под прицелом вновь оказалась железнодорожная инфраструктура Киева.

Глава правления УЗ сообщил, что один из железнодорожников, возвращаясь со смены домой, получил осколочные ранения. Он был госпитализирован.

Перцовский призвал пассажиров в ближайшее время быть внимательными вблизи железнодорожных объектов.

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"Оставьте их, перейдите в укрытие при любом уровне тревоги. Напомним: даже при желтом уровне посадка и высадка пассажиров — только из подземных помещений Центрального вокзала, то же самое — на Дарнице", — говорится в сообщении.

Из-за постоянных атак РФ на железную дорогу также были изменены правила возврата билетов. Перцовский заверил, что пассажирам будет возвращено 100% стоимости, если они из-за угрозы поедут следующим поездом.

"Последствия атак оперативно устраняются, но мы также эвакуируем людей при повторных угрозах, поэтому это сказывается на своевременности отправления поездов из Киева", — добавил он.

Актуальную информацию о задержках поездов «Укрзализныци» можно проверить на портале«УЗ Веземо», на официальном сайте и в приложении УЗ, а также с помощью официальных чат-ботов компании в Viber и Telegram.

Пассажиры также могут узнать подробности о задержке поезда по горячей линии "Укрзализныци": 0 800 503 111.

Ранее Новости.LIVE рассказали, почему Укрзализныця не имеет возможности заранее сообщать о задержках поездов. Дело в том, что прогноз задержки может неоднократно меняться. В частности, поезд может сократить отставание или, наоборот, столкнуться в пути с новыми препятствиями.

Также Новости.LIVE писали о том, как действовать в случае эвакуации в поезде Укрзализныци. В частности, после команды необходимо покинуть поезд и отойти от него и железнодорожной инфраструктуры настолько, насколько это возможно безопасно, и направиться в укрытие. Закрытый вагон в случае угрозы превращается в ловушку для пассажиров.