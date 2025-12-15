Затримки потягів УЗ 15 грудня — перелік маршрутів

Поїзд Укрзалізниці у синьо-білій лівреї. Фото: Укрзалізниця/Telegram

Через атаку ворога та знеструмлення контактної мережі, зранку, 15 грудня, в Україні затримується низка потягів Укрзалізниці. Поки залізничні енергетики намагаються стабілізувати ситуацію, час затримки складає від 3 до 6 годин.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Затримка рейсів УЗ

В Укрзалізниці повідомили, що вже вивели резервні тепловози, енергетики поступово відновлюють рух електротягою, але затримок уникнути не вдалося.

Зокрема, станом на 9 ранку затримуються такі регіональні потяги:

№119 Дніпро — Холм (+3 год);

№120 Холм — Дніпро (+3:40);

№75/76 Київ — Кривий Ріг (+ 4:25);

№37/38 Київ — Запоріжжя (+4:10);

№79/80 Дніпро — Львів (+6:30).

В компанії нагадали, що перевірити, чи затримується ваш рейс, можна за посиланням.

На 3-4 години також затримуються приміські поїзди, які курсують між Дніпром та Кривим Рогом:

№6008 Пʼятихатки — Дніпро (+3 год);

№6501 Пʼятихатки — Кривий Ріг (+4 год).

