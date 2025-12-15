Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт УЗ попередила про затримку потягів 15 грудня — перелік

УЗ попередила про затримку потягів 15 грудня — перелік

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 09:37
Затримки потягів УЗ 15 грудня — перелік маршрутів
Поїзд Укрзалізниці у синьо-білій лівреї. Фото: Укрзалізниця/Telegram

Через атаку ворога та знеструмлення контактної мережі, зранку, 15 грудня, в Україні затримується низка потягів Укрзалізниці. Поки залізничні енергетики намагаються стабілізувати ситуацію, час затримки складає від 3 до 6 годин.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Реклама
Читайте також:

Затримка рейсів УЗ

В Укрзалізниці повідомили, що вже вивели резервні тепловози, енергетики поступово відновлюють рух електротягою, але затримок уникнути не вдалося.

Зокрема, станом на 9 ранку затримуються такі регіональні потяги:

  • №119 Дніпро — Холм (+3 год);
  • №120 Холм — Дніпро (+3:40);
  • №75/76 Київ — Кривий Ріг (+ 4:25);
  • №37/38 Київ — Запоріжжя (+4:10);
  • №79/80 Дніпро — Львів (+6:30).

В компанії нагадали, що перевірити, чи затримується ваш рейс, можна за посиланням.

На 3-4 години також затримуються приміські поїзди, які курсують між Дніпром та Кривим Рогом:

  • №6008 Пʼятихатки — Дніпро (+3 год);
  • №6501 Пʼятихатки — Кривий Ріг (+4 год).

Раніше провідник розкрив, які полиці краще обирати у вагонах плацкарт та купе, та пояснив, чому перші місця в потягах — далеко не найкращий варіант.

Також ми писали, на які залізничні напрямки нині поширюється програма "3000 км Україною" та як скористатися її можливостями.

Укрзалізниця подорож поїзди війна в Україні атака
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації