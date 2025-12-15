Видео
УЗ предупредила о задержке поездов 15 декабря — перечень

УЗ предупредила о задержке поездов 15 декабря — перечень

Дата публикации 15 декабря 2025 09:37
Задержки поездов УЗ 15 декабря — перечень маршрутов
Поезд Укрзализныци в сине-белой ливрее. Фото: Укрзализныця/Telegram

Из-за атаки врага и обесточивания контактной сети, утром, 15 декабря, в Украине задерживается ряд поездов Укрзализныци. Пока железнодорожные энергетики пытаются стабилизировать ситуацию, время задержки составляет от 3 до 6 часов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Читайте также:

Задержка рейсов УЗ

В Укрзализныце сообщили, что уже вывели резервные тепловозы, энергетики постепенно восстанавливают движение электротягой, но задержек избежать не удалось.

В частности, по состоянию на 9 утра задерживаются такие региональные поезда:

  • №119 Днепр — Холм (+3 ч);
  • №120 Холм — Днепр (+3:40);
  • №75/76 Киев — Кривой Рог (+ 4:25);
  • №37/38 Киев — Запорожье (+4:10);
  • №79/80 Днепр — Львов (+6:30).

В компании напомнили, что проверить, задерживается ли ваш рейс, можно по ссылке.

На 3-4 часа также задерживаются пригородные поезда, которые курсируют между Днепром и Кривым Рогом:

  • №6008 Пятихатки — Днепр (+3 часа);
  • №6501 Пятихатки — Кривой Рог (+4 часа).

Ранее проводник раскрыл, какие полки лучше выбирать в вагонах плацкарт и купе, и объяснил, почему первые места в поездах — далеко не лучший вариант.

Также мы писали, на какие железнодорожные направления сейчас распространяется программа "3000 км по Украине" и как воспользоваться ее возможностями.

Укрзализныця путешествие поезда война в Украине атака
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
