Задержки поездов УЗ 15 декабря — перечень маршрутов

Поезд Укрзализныци в сине-белой ливрее. Фото: Укрзализныця/Telegram

Из-за атаки врага и обесточивания контактной сети, утром, 15 декабря, в Украине задерживается ряд поездов Укрзализныци. Пока железнодорожные энергетики пытаются стабилизировать ситуацию, время задержки составляет от 3 до 6 часов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Задержка рейсов УЗ

В Укрзализныце сообщили, что уже вывели резервные тепловозы, энергетики постепенно восстанавливают движение электротягой, но задержек избежать не удалось.

В частности, по состоянию на 9 утра задерживаются такие региональные поезда:

№119 Днепр — Холм (+3 ч);

№120 Холм — Днепр (+3:40);

№75/76 Киев — Кривой Рог (+ 4:25);

№37/38 Киев — Запорожье (+4:10);

№79/80 Днепр — Львов (+6:30).

В компании напомнили, что проверить, задерживается ли ваш рейс, можно по ссылке.

На 3-4 часа также задерживаются пригородные поезда, которые курсируют между Днепром и Кривым Рогом:

№6008 Пятихатки — Днепр (+3 часа);

№6501 Пятихатки — Кривой Рог (+4 часа).

