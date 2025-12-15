Задержки поездов УЗ 15 декабря — перечень маршрутов

УЗ предупредила о задержке поездов 15 декабря — перечень
Из-за атаки врага и обесточивания контактной сети, утром, 15 декабря, в Украине задерживается ряд поездов Укрзализныци. Пока железнодорожные энергетики пытаются стабилизировать ситуацию, время задержки составляет от 3 до 6 часов.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Задержка рейсов УЗ
В Укрзализныце сообщили, что уже вывели резервные тепловозы, энергетики постепенно восстанавливают движение электротягой, но задержек избежать не удалось.
В частности, по состоянию на 9 утра задерживаются такие региональные поезда:
- №119 Днепр — Холм (+3 ч);
- №120 Холм — Днепр (+3:40);
- №75/76 Киев — Кривой Рог (+ 4:25);
- №37/38 Киев — Запорожье (+4:10);
- №79/80 Днепр — Львов (+6:30).
В компании напомнили, что проверить, задерживается ли ваш рейс, можно по ссылке.
На 3-4 часа также задерживаются пригородные поезда, которые курсируют между Днепром и Кривым Рогом:
- №6008 Пятихатки — Днепр (+3 часа);
- №6501 Пятихатки — Кривой Рог (+4 часа).
