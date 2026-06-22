"Урвали" квиток УЗ, проте допустили помилку: чи можна виправити дані

Провідник перевіряє квитки пасажирів. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

В розпал літніх відпусток купівля квитків на потяг Укрзалізниці перетворюється на справжнє полювання. Уявіть, вам вдалося забронювати кілька місць у вагоні, проте при перевірці вже оформленого посадкового талону ви виявили, що зробили помилку і імені чи прізвищі. Перевізник відповів, чи пустять провідники у такому випадку у потяг.

Про це розповіли представники УЗ в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Помилка у квитках УЗ

До Укрзалізниці звернулась пасажирка, яка допустила помилку при оформленні квитків. Її вдалося "урвати" два квитки на потяг Київ-Бухарест, проте коли вони завантажила документ, на одному було імʼя не те яке вона вводила, а пасажира який був раніше доданий в додаток.

Вона поцікавилась у перевізника, чи можна якось виправити неправильно введені дані, адже придбати нові квитки після повернення придбаних буде нереально.

В УЗ відповіли, що взагалі допускається 3 помилки у квитку. Якщо ж помилок більше — квиток не дійсним, і його необхідно повернути та придбати новий.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на які міжнародні потяги не пустять без роздрукованих квитків. Посадковий документ мають право перевірити угорські та австрійські залізничники. Без нього можуть виникнути проблеми за кордоном.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця оновила літній розклад. Компанія додала аж 12 нових рейсів, прискорила 3 поїзди, продовжила до гір 4 маршрути, а також перетворила 8 денних потягів на щоденні. Проте квитки на додаткові рейси будуть з'являтися у продажу поступово.