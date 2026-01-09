Укрзалізниця повідомила про запізнення поїздів — які потяги затримуються

Пасажирський поїзд. Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця повідомила про затримки потягів на західному та південному напрямку. Це сталося через масовані обстріли егергетичної інфраструктури та обледеніння контактної мережі на деяких напрямках.

Наразі працівники УЗ намагаються оперативно виправити ситуацію, повідомили в Укрзалізниці.

Залізниця продовжує рух

Попри важку ніч та масований ворожий обстріл залізниця продовжує рух.

"Наразі маємо затримки, обумовлені обледенінням контактної мережі та обстрілами. Як результат: затримано 42 поїзди — 18 далекого сполучення та 24 приміських", — розповіли в Укрзалізниці.

Які потяги затримуються

Найбільш відчутно запізнюються наступні поїзди:

79/80 Львів — Дніпро (+6:42);

63/64 Перемишль — Харків (+6:17);

111/112 Львів — Ізюм (+6:17);

5/6 Ясіня — Запоріжжя (+6:07);

45/46 Харків — Ужгород (+5:45);

61/62 Дніпро — Івано-Франківськ (+5:45);

41/42 Дніпро — Трускавець (+5:41).

Відправлення поїзда 766 Одеса - Київ відбудеться із затримкою орієнтовно +2:30 через затримку обігового поїзда зі столиці.

Коли ситуація налагодиться

Прямо зараз оперативники Укрзалізниці розробляють рішення для того, щоб якомога більше обігових поїздів відправилися за своїм розкладом.

Нагадаємо, що росіяни 9 січня завдали масованого комбінованого удару по Києву. Окупанти випустили близько 30 ракет та сотні ударних дронів типу Shahed.

Також ми повідомляли, що УЗ відновила продаж квитків на потяги після 22 січня.