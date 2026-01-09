Укрзалізниця сообщила об опоздании поездов — какие поезда задерживаются

Пассажирский поезд. Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця сообщила о задержках поездов на западном и южном направлении. Это произошло из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры и обледенения контактной сети на некоторых направлениях.

Сейчас работники УЗ пытаются оперативно исправить ситуацию, сообщили в Укрзалізниці.

Реклама

Читайте также:

Железная дорога продолжает движение

Несмотря на тяжелую ночь и массированный вражеский обстрел железная дорога продолжает движение.

"Сейчас есть задержки, обусловленные обледенением контактной сети и обстрелами. Как результат: задержаны 42 поезда — 18 дальнего следования и 24 пригородных", — рассказали в УЗ.

Какие поезда задерживаются

Наиболее ощутимо опаздывают следующие поезда:

79/80 Львов — Днепр (+6:42);

63/64 Перемышль — Харьков (+6:17);

111/112 Львов — Изюм (+6:17);

5/6 Ясиня — Запорожье (+6:07);

45/46 Харьков — Ужгород (+5:45);

61/62 Днепр — Ивано-Франковск (+5:45);

41/42 Днепр — Трускавец (+5:41).

Отправление поезда 766 Одесса — Киев состоится с задержкой ориентировочно +2:30 из-за задержки оборотного поезда из столицы.

Когда ситуация наладится

Прямо сейчас оперативники УЗ разрабатывают решение для того, чтобы как можно больше оборотных поездов отправились по своему расписанию.

Напомним, что россияне 9 января нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. Оккупанты выпустили около 30 ракет и сотни ударных дронов типа Shahed.

Также мы сообщали, что УЗ возобновила продажу билетов на поезда после 22 января.