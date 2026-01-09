Укрзалізниця сообщила об опоздании поездов — какие поезда задерживаются

Укрзалізниця сообщила о массовых задержках поездов — список
Укрзалізниця сообщила о задержках поездов на западном и южном направлении. Это произошло из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры и обледенения контактной сети на некоторых направлениях.
Сейчас работники УЗ пытаются оперативно исправить ситуацию, сообщили в Укрзалізниці.
Железная дорога продолжает движение
Несмотря на тяжелую ночь и массированный вражеский обстрел железная дорога продолжает движение.
"Сейчас есть задержки, обусловленные обледенением контактной сети и обстрелами. Как результат: задержаны 42 поезда — 18 дальнего следования и 24 пригородных", — рассказали в УЗ.
Какие поезда задерживаются
Наиболее ощутимо опаздывают следующие поезда:
- 79/80 Львов — Днепр (+6:42);
- 63/64 Перемышль — Харьков (+6:17);
- 111/112 Львов — Изюм (+6:17);
- 5/6 Ясиня — Запорожье (+6:07);
- 45/46 Харьков — Ужгород (+5:45);
- 61/62 Днепр — Ивано-Франковск (+5:45);
- 41/42 Днепр — Трускавец (+5:41).
Отправление поезда 766 Одесса — Киев состоится с задержкой ориентировочно +2:30 из-за задержки оборотного поезда из столицы.
Когда ситуация наладится
Прямо сейчас оперативники УЗ разрабатывают решение для того, чтобы как можно больше оборотных поездов отправились по своему расписанию.
Напомним, что россияне 9 января нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. Оккупанты выпустили около 30 ракет и сотни ударных дронов типа Shahed.
Также мы сообщали, что УЗ возобновила продажу билетов на поезда после 22 января.
