УЗ добавила специальные отметки в приложении: они показывают направление в поездах "Интерсити"

Путешественница покупает билеты в приложении Укрзализныця. Фото: Укрзализныця, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Национальный перевозчик "Укрзализныця" обновил приложение. Пассажирам стали доступны специальные пометки. В частности, путешественники при покупке билета теперь видят направление движения поездов "Интерсити".

Об этом сообщила пользовательница oleksandra_lobach_ в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

Специальные отметки УЗ

Одна из пассажирок УЗ рассказала, что часть путешественников жаловались на перевозчика и просила сделать так, чтобы видно было направление движения при покупке билета на поезд "Интерсити". Такая возможность улучшила бы жизнь тех, кого укачивает в дороге.

"Я только что была шокирована. Они реально это сделали и теперь в "Интерсити" указано направление движения. Укрзализныця, вы не перестаете удивлять", — написала девушка.

Один из пользователей отметил, что на некоторых направлениях это невозможно сделать, поскольку во время движения поезда меняют ведущую сторону. Другие же путешественники заметили, что такая пометка — далеко не новинка и существует в приложении уже на протяжении нескольких лет.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE рассказали, что Укрзализныця убирает из поездов Интерсити+ алкоголь. Кроме того, перевозчик планирует проводить рейды и тайные проверки по пассажирским поездам. Состояние алкогольного опьянения особенно опасно в разгар войны, когда российские дроны ежедневно атакуют железную дорогу.

Также Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях Укрзализныця останавливает поезда. Там объяснили, что эвакуация всех без исключения пассажиров происходит не из-за самого факта объявления воздушной тревоги в регионе. Поезда останавливают только в случаях реальной угрозы атаки дронов или ракет.