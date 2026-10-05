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Головна Транспорт Укрзалізниця додала 18 рейсів Kyiv City Express: куди курсують

Укрзалізниця додала 18 рейсів Kyiv City Express: куди курсують

Ua ru
5 жовтня 2026 11:39
УЗ додала рейси Kyiv City Express: новий розклад та зупинки шатлів
Поїзд Kyiv City Express. Фото: Укрзалізниця

Через ускладнений рух на мостах Укрзалізниця додала човникові рейси між правим та лівим берегом Києва. Перевізник призначив 18 додаткових човникових рейсів Kyiv City Express Видубичі — Дарниця — Видубичі.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ, передає Новини.LIVE.

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Додаткові шатли Kyiv City Express

В УЗ повідомили, що з 5 по 9 жовтня будуть курсувати 18 додаткових човникових рейсів Kyiv City Express Видубичі — Дарниця — Видубичі.

Додаткові шатли курсуватимуть у найпіковіші години вранці та ввечері: з 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 21:00.

Перевізник додав, що на станції Видубичі посадка та висадка відбуватиметься на 3 колії, а на станції Дарниця — на 1 або 2 коліях. Додаткові шатли будуть також зупинятися на станції Березняки.

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В Укрзалізниці також нагадали, що окрім човників КСЕ, для поїздок між правим та лівим берегом можна скористатися графіковими приміськими та регіональними поїздами, що курсують до /з Ніжина, Гребінки, Конотопа, Славутича. Ці трейси зупиняються на станціях Видубичі та Дарниця, а приміські потяги ще й зупиняються на станції Березняки.

Перевізник підсумував, що завдяки поєднанню додаткових шатлів та графікових поїздів із поїздами КСЕ у пікові години курсуватиме до 6-ти рейсів між берегами, тож довго чекати на наступний поїзд не доведеться.

Раніше Новини.LIVE розповідали, Укрзалізниця запустила нову послугу. Зокрема, на частині рейсів пасажири можуть придбати книгу під час оформлення квитка. Провідник видасть її вже у потязі.

Також Новини.LIVE писали, чому в УЗ можуть не працювати розетки під час подорожі. На неналежний стан роботи поскаржилась одна з пасажирок сполучення "Перемишль — Харків". Вона заявила, що з 4 наявних розеток працювала лише одна.

Київ Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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