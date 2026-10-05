УЗ добавила рейсы Kyiv City Express: новое расписание и остановки шаттлов

Поезд «Kyiv City Express». Фото: «Укрзализныця»

Из-за затруднений с движением на мостах Укрзализныця добавила челночные рейсы между правым и левым берегами Киева. Перевозчик назначил 18 дополнительных челночных рейсов Kyiv City Express "Выдубичи — Дарница — Выдубичи".

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Дополнительные челночные рейсы Kyiv City Express

В УЗ сообщили, что с 5 по 9 октября будут курсировать 18 дополнительных челночных рейсов Kyiv City Express "Выдубичи — Дарница — Выдубичи".

Дополнительные маршрутные поезда будут курсировать в часы пик утром и вечером: с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 21:00.

Перевозчик добавил, что на станции Выдубичи посадка и высадка будут происходить на 3-м пути, а на станции Дарница — на 1-м или 2-м путях. Дополнительные маршрутные автобусы также будут останавливаться на станции Березняки.

Читайте также:

В Укрзализныце также напомнили, что помимо маршрутных автобусов КСЕ, для поездок между правым и левым берегом можно воспользоваться регулярными пригородными и региональными поездами, курсирующими в/из Нежина, Гребенки, Конотопа, Славутича. Эти маршруты останавливаются на станциях Выдубичи и Дарница, а пригородные поезда также останавливаются на станции Березняки.

Перевозчик подытожил, что благодаря сочетанию дополнительных шаттлов и рейсовых поездов с поездами КСЕ в часы пик будет курсировать до 6 рейсов между берегами, поэтому долго ждать следующего поезда не придется.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Укрзализныця запустила новую услугу. В частности, на части рейсов пассажиры могут приобрести книгу при оформлении билета. Проводник выдаст её уже в поезде.

Также Новини.LIVE писали о том, почему в поездах Укрзализныци могут не работать розетки во время поездки. На ненадлежащее состояние оборудования пожаловалась одна из пассажирок рейса "Перемышль — Харьков". Она заявила, что из 4 имеющихся розеток работала только одна.