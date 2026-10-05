Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Укрзализныця добавила 18 рейсов Kyiv City Express: куда они следуют

Укрзализныця добавила 18 рейсов Kyiv City Express: куда они следуют

Ua ru
5 октября 2026 11:39
УЗ добавила рейсы Kyiv City Express: новое расписание и остановки шаттлов
Поезд «Kyiv City Express». Фото: «Укрзализныця»

Из-за затруднений с движением на мостах Укрзализныця добавила челночные рейсы между правым и левым берегами Киева. Перевозчик назначил 18 дополнительных челночных рейсов Kyiv City Express "Выдубичи — Дарница — Выдубичи".

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Дополнительные челночные рейсы Kyiv City Express

В УЗ сообщили, что с 5 по 9 октября будут курсировать 18 дополнительных челночных рейсов Kyiv City Express "Выдубичи — Дарница — Выдубичи".

Дополнительные маршрутные поезда будут курсировать в часы пик утром и вечером: с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 21:00.

Перевозчик добавил, что на станции Выдубичи посадка и высадка будут происходить на 3-м пути, а на станции Дарница — на 1-м или 2-м путях. Дополнительные маршрутные автобусы также будут останавливаться на станции Березняки.

Читайте также:

В Укрзализныце также напомнили, что помимо маршрутных автобусов КСЕ, для поездок между правым и левым берегом можно воспользоваться регулярными пригородными и региональными поездами, курсирующими в/из Нежина, Гребенки, Конотопа, Славутича. Эти маршруты останавливаются на станциях Выдубичи и Дарница, а пригородные поезда также останавливаются на станции Березняки.

Перевозчик подытожил, что благодаря сочетанию дополнительных шаттлов и рейсовых поездов с поездами КСЕ в часы пик будет курсировать до 6 рейсов между берегами, поэтому долго ждать следующего поезда не придется.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Укрзализныця запустила новую услугу. В частности, на части рейсов пассажиры могут приобрести книгу при оформлении билета. Проводник выдаст её уже в поезде.

Также Новини.LIVE писали о том, почему в поездах Укрзализныци могут не работать розетки во время поездки. На ненадлежащее состояние оборудования пожаловалась одна из пассажирок рейса "Перемышль — Харьков". Она заявила, что из 4 имеющихся розеток работала только одна.

Киев Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации