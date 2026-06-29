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Українців попередили про обмеження на одному з пунктів пропуску

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 13:17
Обмеження на виїзд до Румунії: кого не випустять 29 та 30 червня 2026 року
Автомобілі перетинають кордон. Фото: Google Maps/Vadym Tabakera, ДПСУ. Колаж: Новини.LIVE

Українців попередили про тимчасові обмеження руху вантажного транспорту через пункти пропуску на українсько-румунському кордоні. Вони діятимуть щонайменше кілька днів.

Про це повідомляє Державна митна служба України, інформує Новини.LIVE.

Обмеження на кордоні з Румунією

За даними румунської сторони через складні погодні умови у пунктах пропуску "Красноїльськ — Вікову де Сус" та "Порубне — Сірет" будуть діяти тимчасові обмеження.

Зокрема, щонайменше 29 та 30 червня 2026 року з 12:00 до 20:00 не випускатимуть вантажівки у напрямку виїзду з України. Так само обмежуються їх подальше переміщення територією Румунії.

Відповідні обмеження поширюються на всі вантажні транспортні засоби, у тому числі порожні. Їх може бути скориговано залежно від температурного режиму.

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Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть самостійно перевірити обмеження на виїзд за кордон. Система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ і пасажирам миттєво з'явиться статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".

Також Новини.LIVE писали, яке майно конфіскують на кордоні та хто може ним розпоряджатися. Вилученню підлягає контрабанда, незадекларовані товари, підроблена продукція тощо. Ці речі можуть утилізувати, безплатно передати іншим особам або знищити.

подорож Румунія виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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