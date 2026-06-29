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Главная Транспорт Украинцев предупредили об ограничениях на одном из пунктов пропуска

Украинцев предупредили об ограничениях на одном из пунктов пропуска

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 13:17
Ограничения на выезд в Румынию: кого не выпустят 29 и 30 июня 2026 года
Автомобили пересекают границу. Фото: Google Maps/Вадим Табакера, ГПСУ. Коллаж: Новости.LIVE

Украинцев предупредили о временных ограничениях движения грузового транспорта через пункты пропуска на украинско-румынской границе. Они будут действовать как минимум несколько дней.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, передает Новини.LIVE.

Ограничения на границе с Румынией

По данным румынской стороны, из-за сложных погодных условий в пунктах пропуска "Красноильск — Викову-де-Сус" и "Порубное — Сирет" будут действовать временные ограничения.

В частности, как минимум 29 и 30 июня 2026 года с 12:00 до 20:00 грузовики не будут пропускаться в направлении выезда из Украины. Также ограничивается их дальнейшее перемещение по территории Румынии.

Соответствующие ограничения распространяются на все грузовые транспортные средства, в том числе пустые. Они могут быть скорректированы в зависимости от температурного режима.

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Таможенники призвали водителей учитывать указанную информацию при планировании маршрутов и пересечении государственной границы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут самостоятельно проверить ограничения на выезд за границу. Система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ, и пассажирам мгновенно отобразится статус: "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".

Также Новини.LIVE писали, какое имущество конфискуют на границе и кто может им распоряжаться. Изъятию подлежат контрабанда, незадекларированные товары, поддельная продукция и т. д. Эти вещи могут быть утилизированы, бесплатно переданы другим лицам или уничтожены.

путешествие Румуния выезд за границу
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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