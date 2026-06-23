Затримки на п/п "Малі Селменці — Вельке Слеменце": що варто знати українцям

Перевірка документів у водіїв під час перетину кордону. Фото: ДПСУ/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Українців попередили про можливі затримки при перетині кордону зі Словаччиною. На пішохідному переході "Малі Селменці — Вельке Слеменце" будуть проводити технічні роботи. Вони можуть вплинути на швидкість проходження процедур.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ), передає Новини.LIVE.

Затримки на кордоні зі Словаччиною

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, у період 25 по 27 червня 2026 року в міжнародному пункті пропуску "Малі Селменці — Вельке Слеменце" будуть проводитися монтажні роботи та тимчасове перепідключення інженерних мереж.

Відповідні заходи проводяться у межах реалізації заходів з модернізації прикордонної та митної інфраструктури.



В ДПСУ попередили, що через технічні роботи можливе тимчасове уповільнення здійснення контрольних та пропускних процедур. Прикордонники закликали українців враховувати дану інформацію при плануванні своїх поїздок та за можливості обирати інші пункти пропуску.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть самостійно перевірити обмеження на виїзд за кордон. Система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ і пасажирам миттєво з'явиться статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".

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