Виїзд за кордон: в який час та день найменші черги на п/п

Автомобілі на кордоні. Фото: ДПСУ. Колаж: Новини.LIVE.

В Україні стартував сезон літніх відпусток і сотні громадян вирушають на відпочинок за кордон. Проте поїздку можуть зіпсувати довгі черги на кордоні. Найкраще планувати прибуття до п/п у ранкові години з понеділка по п'ятницю.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у ефірі Київ24, передає Новини.LIVE.

Як уникнути черг на кордоні

За словами речника ДПСУ, у будні дні у ранкові години на більшості п/п майже відсутні черги на виїзд. Проте ближче до обіду та вечора потік авто суттєво зростає.

Черги фіксуються не лише на кордоні з Польщею, у й Угорщиною, зкорема, поблизу п/п "Тиса" та "Лужанка".

Демченко розповів, що порівняно із весною, пасажиропотік на початку літа суттєво зріс. Так, у весняні місяці кордон перетинало близько 400 автобусів, а лише за минулі вихідні було зафіксовано 580 автобусів.

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Він попередив, що на вихідних пасажиропотік в рази більший, за будні. Зокрема, у суботу, 20 червня 130 тисяч осіб перетнуло кордон, а у неділю, 21 червня, це 136 тисяч. Червень цього року став рекордним. При цьому черги в основному на виїзд із України.

Демченко розповів, що половина виїздів припадає на українсько-польський кордон, а на п/п із Молдовою — на 20 %.

Він додав, що пасажиропотік важко спрогнозувати, і найкращим виходом буде слідкувати за чергами на кордону. Відповідна інформація оновлюється кожні 3 години.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть самостійно перевірити обмеження на виїзд за кордон. Система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ і пасажирам миттєво з'явиться статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".

Також Новини.LIVE писали, що українцям для в’їзду до Великої Британії у 2026 році потрібна віза. Дозвільні документи розрізняють за метою запланованого перебування. Наприклад, бувають візи для туризму, навчання, роботи, гостювання у родичів або друзів, участі в наукових конференціях тощо.