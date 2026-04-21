Мінрозвитку працює над новою функцією в єЧерга: що відомо

Перевірка документів у водіїв під час перетину кордону. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон/Facebook

В Україні буде суттєво модернізовано процедуру перетину кордону. Зокрема, вже незабаром водії легкових авто зможуть онлайн записуватись у чергу для перетину кордону. Така можливість суттєво скоротить час очікувань при виїзді та в'їзді до країни.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Новини.LIVE.

Через "Дію" можна буде бронювати час перетину кордону

Мінрозвитку розробляє новий функціонал системи єЧерга, який розширить її використання для легкових автомобілів. Завдяки йому водії отримають можливість бронювати місця в електронній черзі для легкових автомобілів.

Новий сервіс буде доступний через застосунок Дія, сайт та мобільний застосунок єЧерги.

"Система не просто заміняє фізичне очікування в черзі, вона дозволяє нам забезпечувати прогнозовану логістику та можливість планування перевезень", – зазначив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Зазначається, що електронна черга буде доступна не лише ліцензованим перевізникам, а й громадянам (українцям та іноземцям), які перетинають кордон власним автомобілем.

Оновлена система буде автоматично перевіряти наявність страхового полісу "Зелена картка" під час бронювання місця в черзі — водію потрібно буде ввести номер транспортного засобу.

