Leo Express запустив новий потяг: маршрут, ціни на квитки та графік

Новий маршрут Leo Express. Фото: Leo Express, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Чеський приватний оператор Leo Express запустив нове міжнародне сполучення за маршрутом Франкфурт — Прага — Перемишль. Завдяки новому рейсу українці можуть зручно дістатися до Німеччини.

Про це повідомляє Railway Pro, передає Новини.LIVE.

Новий потяг до Німеччини

Новий маршрут з’єднав Німеччину, Чехію та Польщу. Потяг вирушатиме з Пшемишля, який розташовано поблизу українсько-польського кордону.

До Німеччини поїзд відправлятиметься з Богуміна в другій половині дня, прибуватиме на Центральний вокзал у Празі ввечері та продовжуватиме рух вночі до аеропорту Франкфурта.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з аеропорту Франкфурта о 14:39, прибуватиме до Праги вночі та зупинятиметься в Богуміні о 6:01 ранку.

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У Німеччині поїзд зупинятиметься в Лейпцигу, Фульді, Ханау, Оффенбаху та Франкфурті-Півдні.

На маршруті курсуватимуть модернізовані вагони RIC, призначені для міжнародних перевезень та обладнані кондиціонерами й Wi-Fi. На борту будуть доступні послуги харчування та інші послуги для пасажирів. Ціни на квитки стартують від 9,9 євро.

Leo Express також готується запустити нове залізничне сполучення до Перемишля, щойно буде завершено процедуру оцінки економічної рівноваги в Польщі. До того часу компанія запровадить автобусне сполучення на ділянці Богумін–Краків–Тарнув–Жешув–Перемишль.

Автобуси перевозитимуть пасажирів та забезпечуватимуть пересадки на поїзди Leo Express в обох напрямках.

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