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Головна Транспорт Українцям буде зручніше дістатися до Німеччини: Leo Express запустив новий потяг

Українцям буде зручніше дістатися до Німеччини: Leo Express запустив новий потяг

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 20:29
Leo Express запустив новий потяг: маршрут, ціни на квитки та графік
Новий маршрут Leo Express. Фото: Leo Express, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Чеський приватний оператор Leo Express запустив нове міжнародне сполучення за маршрутом Франкфурт — Прага — Перемишль. Завдяки новому рейсу українці можуть зручно дістатися до Німеччини.

Про це повідомляє Railway Pro, передає Новини.LIVE.

Новий потяг до Німеччини

Новий маршрут з’єднав Німеччину, Чехію та Польщу. Потяг вирушатиме з Пшемишля, який розташовано поблизу українсько-польського кордону.

До Німеччини поїзд відправлятиметься з Богуміна в другій половині дня, прибуватиме на Центральний вокзал у Празі ввечері та продовжуватиме рух вночі до аеропорту Франкфурта.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з аеропорту Франкфурта о 14:39, прибуватиме до Праги вночі та зупинятиметься в Богуміні о 6:01 ранку.

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У Німеччині поїзд зупинятиметься в Лейпцигу, Фульді, Ханау, Оффенбаху та Франкфурті-Півдні.

На маршруті курсуватимуть модернізовані вагони RIC, призначені для міжнародних перевезень та обладнані кондиціонерами й Wi-Fi. На борту будуть доступні послуги харчування та інші послуги для пасажирів. Ціни на квитки стартують від 9,9 євро.

Leo Express також готується запустити нове залізничне сполучення до Перемишля, щойно буде завершено процедуру оцінки економічної рівноваги в Польщі. До того часу компанія запровадить автобусне сполучення на ділянці Богумін–Краків–Тарнув–Жешув–Перемишль.

Автобуси перевозитимуть пасажирів та забезпечуватимуть пересадки на поїзди Leo Express в обох напрямках.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що вже цієї осені новий швидкісний поїзд ICE з’єднає Кельн та Антверпен. Маршрут пролягатиме через 6 популярних міст Європи. Потяги курсуватимуть двічі на день.

Також Новини.LIVE писали, що ÖBB та SBB запустили потяг нового покоління "Nightjet", який з'єднав Цюріх (Швейцарія) із Віднем (Австрія). Рейс курсує через два найважливіші культурні та туристичні міста Альпійського регіону. Ціни стартують від 34 швейцарських франків (майже 37 євро) в один бік.

Польща Чехія поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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