Україна
Українці ризикують втратити кошти в Європі — яку схему вигадали шахраї

Українці ризикують втратити кошти в Європі — яку схему вигадали шахраї

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 18:13
В Європі таксисти дурять туристів — яку схему обману вони вигадали
Таксі Uber. Фото: Pexels

Досвідчені мандрівники порадили заздалегідь планувати свої поїздки до Європи. Відпочивальників у Румунії та Португалії ошукують через аферу, пов`язану із популярною службою таксі Uber.

 Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

Читайте також:

Шахрайська схема з таксі

Туристка поділилася шокуючою історією. Вона розповіла, що під час одноденної поїздки до Бухареста зіткнулася з штрафними санкціями за скасування поїздки та незвичайними вимогами водія Uber. 

Дівчина після потягу забронювала поїздку до Therme Bucharest — найбільшого критого спа-центру в Європі і проблеми почалися, коли вона поверталася після відпочинку.

"Я забронювала поїздку Uber через додаток і водій знайшовся за хвилину. Мабуть, він уже чекав зовні. Ми сіли в таксі, і як тільки він зрозумів, що ми англійці, він зупинився за хвилину їзди від спа-центру і сказав, що у нас проблема", — поділилась вона.

Мандрівниця додала, що водій повідомив їй, що ціна в її додатку Uber була вказана "неправильна сума", і зажадав, щоб вона заплатила йому більше готівкою, якщо хоче продовжити поїздку. 

Коли дівчина відмовилася платити додаткові кошти — водій наказав їй вийти з машини разом із друзями.

"Я ніколи раніше не стикалася з таким і була трохи шокована. Потім водій скасував поїздку, і мені було нараховано штраф за це", — поскаржилася туристка.

Дівчина замовила інше авто служби Uber та інший водій також вимагав доплати готівкою. Після скасування дівчину знову оштрафували.

"Все це здавалося дуже підлаштованим — поїздки приймалися, потім скасовувалися, таксисти просили більше готівки", — розповіла мандрівниця.

Зрештою, таксист, який не мав відношення до служби таксі Uber, погодився відвезти її до готелю. Під час поїздки водій припустив, що у неї могли виникнути проблеми з пошуком таксі додому через те, що уряд стягує з таксистів податок і через це вони втрачають гроші.

Інші користувачі Facebook поділилися подібним досвідом не тільки у Румунії, а й у Фару (Португалія). 

"Я була у спа-центрі двічі. Першого разу таксист спробував зробити те саме, але я просто замовила інший і все було добре. Я чула, що таке часто трапляється в інших країнах, тому ні в якому разі не піддавайтеся на їхні прохання".

"У нас було те саме, хоча, мабуть, близько 18:00. Це було обурливо і дуже грубо. Нам пощастило, що приїхав автобус і ми поїхали ним. Нам це здалося дуже підозрілим". 

"Те саме відбувається в аеропорту Фару— кілька водіїв приймають замовлення, а потім скасовують його. Більше години намагався виїхати".

Що ще варто знати українцям

Прикордонники можуть уточнити у мандрівників кількість готівки, яку вони везуть із собою до країн ЄС.

Все залежить від того, куди саме плануєте поїздку — в деяких країнах така вимога може бути суто номінальною, для інших — це є підставою у відмові виїзду.

Зокрема, для мандрівок до Польщі українцям треба мати із собою щонайменше 300 злотих (для поїздок, тривалість яких не перевищує 4 дні).

Раніше ми пиcали, cкільки заробляють таксисти в Україні у 2026 році. Середня зарплата водія таксі становить 37 500 грн на місяць, що на 10 000 грн вище за середню зарплату по країні. 

Також ми писали, що в Україні планують кардинально змінити вимоги й правила для сервісів таксі, водіїв та цифрових платформ.

подорож афера Румунія Європа шахрайство
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
