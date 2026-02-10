Видео
Украинцы рискуют потерять деньги в Европе — какую схему придумали мошенники

Украинцы рискуют потерять деньги в Европе — какую схему придумали мошенники

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 18:13
В Европе таксисты обманывают туристов — какую схему обмана они придумали
Такси Uber. Фото: Pexels

Опытные путешественники посоветовали заранее планировать свои поездки в Европу. Отдыхающих в Румынии и Португалии обманывают из-за аферы, связанной с популярной службой такси Uber.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

Читайте также:

Мошенническая схема с такси

Туристка поделилась шокирующей историей. Она рассказала, что во время однодневной поездки в Бухарест столкнулась со штрафными санкциями за отмену поездки и необычными требованиями водителя Uber.

Девушка после поезда забронировала поездку в Therme Bucharest — крупнейший крытый спа-центр в Европе и проблемы начались, когда она возвращалась после отдыха.

"Я забронировала поездку Uber через приложение и водитель нашелся за минуту. Видимо, он уже ждал снаружи. Мы сели в такси, и как только он понял, что мы англичане, он остановился в минуте езды от спа-центра и сказал, что у нас проблема", — поделилась она.

Путешественница добавила, что водитель сообщил ей, что цена в ее приложении Uber была указана "неправильная сумма", и потребовал, чтобы она заплатила ему больше наличными, если хочет продолжить поездку.

Когда девушка отказалась платить дополнительные средства — водитель приказал ей выйти из машины вместе с друзьями.

"Я никогда раньше не сталкивалась с таким и была немного шокирована. Затем водитель отменил поездку, и мне был начислен штраф за это", — пожаловалась туристка.

Девушка заказала другое авто службы Uber и другой водитель также требовал доплаты наличными. После отмены девушку снова оштрафовали.

"Все это казалось очень подстроенным — поездки принимались, потом отменялись, таксисты просили больше наличных", — рассказала путешественница.

В конце концов, таксист, который не имел отношения к службе такси Uber, согласился отвезти ее в отель. Во время поездки водитель предположил, что у нее могли возникнуть проблемы с поиском такси домой из-за того, что правительство взимает с таксистов налог и из-за этого они теряют деньги.

Другие пользователи Facebook поделились подобным опытом не только в Румынии, но и в Фару (Португалия).

"Я была в спа-центре дважды. В первый раз таксист попытался сделать то же самое, но я просто заказала другой и все было хорошо. Я слышала, что такое часто случается в других странах, поэтому ни в коем случае не поддавайтесь на их просьбы".

"У нас было то же самое, хотя, видимо, около 18:00. Это было возмутительно и очень грубо. Нам повезло, что приехал автобус и мы поехали на нем. Нам это показалось очень подозрительным".

"То же самое происходит в аэропорту Фару- несколько водителей принимают заказ, а потом отменяют его. Больше часа пытался выехать".

Что еще стоит знать украинцам

Пограничники могут уточнить у путешественников количество наличных, которые они везут с собой в страны ЕС.

Все зависит от того, куда именно планируете поездку — в некоторых странах такое требование может быть чисто номинальным, для других — это является основанием для отказа в выезде.

В частности, для путешествий в Польшу украинцам надо иметь с собой не менее 300 злотых (для поездок, продолжительность которых не превышает 4 дня).

Ранее мы писали, сколько зарабатывают таксисты в Украине в 2026 году. Средняя зарплата водителя такси составляет 37 500 грн в месяц, что на 10 000 грн выше средней зарплаты по стране.

Также мы писали, что в Украине планируют кардинально изменить требования и правила для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

путешествие афера Румыния Европа мошенничество
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
