Головна Транспорт Uklon переходить на цілодобову роботу ще в семи містах

Uklon переходить на цілодобову роботу ще в семи містах

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 15:07
Uklon працюватиме цілодобово ще у семи містах України — список
Таксі Uklon. Фото: Новини.LIVE

Сервіс виклику авто Uklon розширює цілодобовий режим роботи. З 7 лютого послуга 24/7 стане доступною ще в семи містах України.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу Uklon.

В яких містах Uklon запрацює цілодобово

Цілодобово Uklon почне працювати у:

  • Харкові;
  • Запоріжжі;
  • Дніпрі;
  • Кривому Розі;
  • Миколаєві;
  • Сумах;
  • Чернігові.

Після розширення сервіс буде доступний у режимі 24/7 вже у 26 містах України.

Знижки на нічні таксі для пасажирів УЗ

Нагадаємо, що українцям з лютого стало в рази простіше дістатися додому після прибуття потягу Укрзалізниці, який прибув після початку комендантської години.

Uklon та Bolt надали пасажирам знижки на поїздки з/до вокзалів, щоб в них була можливість дістатися додому після прибуття поїздів із затримками.

Раніше ми пиcали, cкільки заробляють таксисти в Україні у 2026 році. Середня зарплата водія таксі становить 37 500 грн на місяць, що на 10 000 грн вище за середню зарплату по країні. 

Також ми писали, що в Україні планують кардинально змінити вимоги й правила для сервісів таксі, водіїв та цифрових платформ.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
