Uklon працюватиме цілодобово ще у семи містах України — список

Uklon переходить на цілодобову роботу ще в семи містах
Сервіс виклику авто Uklon розширює цілодобовий режим роботи. З 7 лютого послуга 24/7 стане доступною ще в семи містах України.
Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу Uklon.
В яких містах Uklon запрацює цілодобово
Цілодобово Uklon почне працювати у:
- Харкові;
- Запоріжжі;
- Дніпрі;
- Кривому Розі;
- Миколаєві;
- Сумах;
- Чернігові.
Після розширення сервіс буде доступний у режимі 24/7 вже у 26 містах України.
Знижки на нічні таксі для пасажирів УЗ
Нагадаємо, що українцям з лютого стало в рази простіше дістатися додому після прибуття потягу Укрзалізниці, який прибув після початку комендантської години.
Uklon та Bolt надали пасажирам знижки на поїздки з/до вокзалів, щоб в них була можливість дістатися додому після прибуття поїздів із затримками.
Раніше ми пиcали, cкільки заробляють таксисти в Україні у 2026 році. Середня зарплата водія таксі становить 37 500 грн на місяць, що на 10 000 грн вище за середню зарплату по країні.
Також ми писали, що в Україні планують кардинально змінити вимоги й правила для сервісів таксі, водіїв та цифрових платформ.
