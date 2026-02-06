Uklon працюватиме цілодобово ще у семи містах України — список

Таксі Uklon. Фото: Новини.LIVE

Сервіс виклику авто Uklon розширює цілодобовий режим роботи. З 7 лютого послуга 24/7 стане доступною ще в семи містах України.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу Uklon.

В яких містах Uklon запрацює цілодобово

Цілодобово Uklon почне працювати у:

Харкові;

Запоріжжі;

Дніпрі;

Кривому Розі;

Миколаєві;

Сумах;

Чернігові.

Після розширення сервіс буде доступний у режимі 24/7 вже у 26 містах України.

