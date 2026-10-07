Квитки на потяг УЗ: чому посадкові талони не можна придбати за понад 10 днів

Пасажирський поїзд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Росія продовжує атакувати залізничну інфраструктуру. Через постійні удари Укрзалізниця не лише вимушена оперативно змінювати маршрути та організовувати евакуації, а й коригувати графік потягів. Зокрема, нині українці скаржаться на те, що все важче придбати квитки заздалегідь.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

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За скільки днів до відправлення доступні квитки УЗ

Одна з пасажирок поцікавився, коли буде відкритий продаж квитків на потяг Дніпро-Ужгород. Вона поцікавилась, чи буде взагалі цей потяг курсувати, адже після 20 жовтня ще немає квитків у системі.

В Укрзалізниці пояснили, що зміни у графіку та загальна логістика поїздів — це складний процес, особливо в умовах воєнного часу. Зокрема, цивільні рейси ділять між собою колію з евакуаційними, медичними, військовими, дипломатичними перевезеннями.

В компанії додали, що під час погодження графіка у зв'язку з воєнним станом на маршрутах можуть виникати технічні та організаційні зсуви.

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Перевізник додав, що не може обіцяти пасажирам фіксованих дат, а лише попередні терміни.

В УЗ запевнили, що відкриття продажів у такий складний час планується ближче до дати відправлення поїзда.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому Укрзалізниці не має можливості заздалегідь повідомляти про затримки потягів. Річ у тім, що прогноз затримки може неодноразово змінюватися. Зокрема, поїзд може скоротити відставання, чи навпаки, зіштовхнутись в дорозі із новими перешкодами.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні планують реформувати Укрзалізницю. Зокрема, планується відкрити залізничний ринок для приватних перевізників. УЗ залишиться одним із центральних елементів реформи та забезпечить рівний доступ до мережі.