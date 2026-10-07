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Українці не можуть придбати квитки: в УЗ пояснили причину

Ua ru
7 жовтня 2026 12:38
Квитки на потяг УЗ: чому посадкові талони не можна придбати за понад 10 днів
Пасажирський поїзд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Росія продовжує атакувати залізничну інфраструктуру. Через постійні удари Укрзалізниця не лише вимушена оперативно змінювати маршрути та організовувати евакуації, а й коригувати графік потягів. Зокрема, нині українці скаржаться на те, що все важче придбати квитки заздалегідь.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

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За скільки днів до відправлення доступні квитки УЗ

Одна з пасажирок поцікавився, коли буде відкритий продаж квитків на потяг Дніпро-Ужгород. Вона поцікавилась, чи буде взагалі цей потяг курсувати, адже після 20 жовтня ще немає квитків у системі.

В Укрзалізниці пояснили, що зміни у графіку та загальна логістика поїздів — це складний процес, особливо в умовах воєнного часу. Зокрема, цивільні рейси ділять між собою колію з евакуаційними, медичними, військовими, дипломатичними перевезеннями.

В компанії додали, що під час погодження графіка у зв'язку з воєнним станом на маршрутах можуть виникати технічні та організаційні зсуви.

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Перевізник додав, що не може обіцяти пасажирам фіксованих дат, а лише попередні терміни.

В УЗ запевнили, що відкриття продажів у такий складний час планується ближче до дати відправлення поїзда.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому Укрзалізниці не має можливості заздалегідь повідомляти про затримки потягів. Річ у тім, що прогноз затримки може неодноразово змінюватися. Зокрема, поїзд може скоротити відставання, чи навпаки, зіштовхнутись в дорозі із новими перешкодами.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні планують реформувати Укрзалізницю. Зокрема, планується відкрити залізничний ринок для приватних перевізників. УЗ залишиться одним із центральних елементів реформи та забезпечить рівний доступ до мережі.

Укрзалізниця подорож поїзди квитки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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