Билеты на поезда УЗ: почему посадочные талоны нельзя приобрести более чем за 10 дней

Пассажирский поезд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Россия продолжает наносить удары по железнодорожной инфраструктуре. Из-за постоянных ударов Укрзализныця не только вынуждена оперативно менять маршруты и организовывать эвакуации, но и корректировать расписание поездов. В частности, сейчас украинцы жалуются на то, что становится все труднее приобрести билеты заранее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

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За сколько дней до отправления доступны билеты УЗ

Одна из пассажирок поинтересовалась, когда откроется продажа билетов на поезд "Днепр-Ужгород". Она спросила, будет ли вообще этот поезд курсировать, ведь после 20 октября в системе пока нет билетов.

В Укрзализныце объяснили, что изменения в расписании и общая логистика поездов — это сложный процесс, особенно в условиях военного времени. В частности, гражданские рейсы делят между собой путь с эвакуационными, медицинскими, военными и дипломатическими перевозками.

В компании добавили, что при согласовании расписания в связи с военным положением на маршрутах могут возникать технические и организационные сбои.

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Перевозчик добавил, что не может обещать пассажирам фиксированных дат, а лишь ориентировочные сроки.

В УЗ заверили, что начало продаж в такое сложное время планируется ближе к дате отправления поезда.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему Укрзализныця не имеет возможности заранее сообщать о задержках поездов. Дело в том, что прогноз задержки может неоднократно меняться. В частности, поезд может сократить отставание или, наоборот, столкнуться в пути с новыми препятствиями.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине планируют реформировать Укрзализницу. В частности, планируется открыть железнодорожный рынок для частных перевозчиков. УЗ останется одним из центральных элементов реформы и обеспечит равный доступ к сети.