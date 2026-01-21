Таксі Uklon — в яких містах України служба буде доступна цілодобово

Таксі Uklon. Фото: Новини.LIVE

Популярна служба таксі Uklon крім Києва, Львова та Ужгорода буде цілодобово працювати ще у 16 містах України. Завдяки роботі служби частина українців отримає можливість дістатися до пунктів незламності, обігріву, звʼязку та інших життєво важливих локацій.

Про це повідомили в пресслужбі компанії Uklon.

Де працюватиме Uklon під час комендантської години

В компанії зазначили, що для того, щоб українці у випадку необхідності змогли без проблем дістатися до пунктів незламності, служба цілодобово працюватиме в таких містах:

Біла Церква; Вінниця; Житомир; Івано-Франківськ; Камʼянець-Подільський; Камʼянське; Київ; Кременчук; Кропивницький; Львів; Луцьк; Одеса; Полтава; Рівне; Тернопіль; Ужгород; Хмельницький; Черкаси; Чернівці.

Окрім того, компанія виділила 3 млн гривень у вигляді промокодів. Їх буде розподілено у співпраці з органами місцевого самоврядування, для підтримки мобільності до/з пунктів незламності.

В Uklon попередили, що наразі для перебування під час комендантської години у всіх містах України, окрім Києва, дозволене лише зі спецперепусткою.

Жителі та гості столиці мають право вночі добиратися без спецперепустки лише до пунктів незламності та укриттів.

