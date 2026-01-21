Відео
Uklon працюватиме цілодобово в 19 містах України — перелік

Дата публікації: 21 січня 2026 16:50
Таксі Uklon — в яких містах України служба буде доступна цілодобово
Таксі Uklon. Фото: Новини.LIVE

Популярна служба таксі Uklon крім Києва, Львова та Ужгорода буде цілодобово працювати ще у 16 містах України. Завдяки  роботі служби частина українців отримає можливість дістатися до пунктів незламності, обігріву, звʼязку та інших життєво важливих локацій.

Про це повідомили в пресслужбі компанії Uklon.

В компанії зазначили, що для того, щоб українці у випадку необхідності змогли без проблем дістатися до пунктів незламності, служба цілодобово працюватиме в таких містах:

  1. Біла Церква;
  2. Вінниця;
  3. Житомир;
  4. Івано-Франківськ;
  5. Камʼянець-Подільський;
  6. Камʼянське;
  7. Київ;
  8. Кременчук;
  9. Кропивницький;
  10. Львів;
  11. Луцьк;
  12. Одеса;
  13. Полтава;
  14. Рівне;
  15. Тернопіль;
  16. Ужгород;
  17. Хмельницький;
  18. Черкаси;
  19. Чернівці.

Окрім того, компанія виділила 3 млн гривень у вигляді промокодів. Їх буде розподілено у співпраці з органами місцевого самоврядування, для підтримки мобільності до/з пунктів незламності.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Uklon попередили, що наразі для перебування під час комендантської години у всіх містах України, окрім Києва, дозволене лише зі спецперепусткою.

Жителі та гості столиці мають право вночі добиратися без спецперепустки лише до пунктів незламності та укриттів.

Раніше ми повідомляли, який документ обов’язковий для українських водіїв на кордоні з Молдовою.

Також ми писали, кого з українців можуть не впустити в Польщу.

Київ Львів таксі комендантська година Пункт Незламності
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
