Такси Uklon — в каких городах Украины служба будет доступна круглосуточно

Uklon будет работать круглосуточно в 19 городах Украины
Популярная служба такси Uklon кроме Киева, Львова и Ужгорода будет круглосуточно работать еще в 16 городах Украины. Благодаря работе службы часть украинцев получит возможность добраться до пунктов несокрушимости, обогрева, связи и других жизненно важных локаций.
Об этом сообщили в пресс-службе компании Uklon.
Где будет работать Uklon во время комендантского часа
В компании отметили, что для того, чтобы украинцы в случае необходимости смогли без проблем добраться до пунктов несокрушимости, служба круглосуточно будет работать в таких городах:
- Белая Церковь;
- Винница;
- Житомир;
- Ивано-Франковск;
- Каменец-Подольский;
- Каменское;
- Киев;
- Кременчуг;
- Кропивницкий;
- Львов;
- Луцк;
- Одесса;
- Полтава;
- Ровно;
- Тернополь;
- Ужгород;
- Хмельницкий;
- Черкассы;
- Черновцы.
Кроме того, компания выделила 3 млн гривен в виде промокодов. Они будут распределены в сотрудничестве с органами местного самоуправления, для поддержки мобильности в/из пунктов несокрушимости.
В Uklon предупредили, что сейчас для пребывания во время комендантского часа во всех городах Украины, кроме Киева, разрешено только со спецпропуском.
Жители и гости столицы имеют право ночью добираться без спецпропуска только к пунктам несокрушимости и укрытий.
