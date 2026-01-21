Такси Uklon — в каких городах Украины служба будет доступна круглосуточно

Такси Uklon. Фото: Новини.LIVE

Популярная служба такси Uklon кроме Киева, Львова и Ужгорода будет круглосуточно работать еще в 16 городах Украины. Благодаря работе службы часть украинцев получит возможность добраться до пунктов несокрушимости, обогрева, связи и других жизненно важных локаций.

Об этом сообщили в пресс-службе компании Uklon.

Где будет работать Uklon во время комендантского часа

В компании отметили, что для того, чтобы украинцы в случае необходимости смогли без проблем добраться до пунктов несокрушимости, служба круглосуточно будет работать в таких городах:

Белая Церковь; Винница; Житомир; Ивано-Франковск; Каменец-Подольский; Каменское; Киев; Кременчуг; Кропивницкий; Львов; Луцк; Одесса; Полтава; Ровно; Тернополь; Ужгород; Хмельницкий; Черкассы; Черновцы.

Кроме того, компания выделила 3 млн гривен в виде промокодов. Они будут распределены в сотрудничестве с органами местного самоуправления, для поддержки мобильности в/из пунктов несокрушимости.

В Uklon предупредили, что сейчас для пребывания во время комендантского часа во всех городах Украины, кроме Киева, разрешено только со спецпропуском.

Жители и гости столицы имеют право ночью добираться без спецпропуска только к пунктам несокрушимости и укрытий.

