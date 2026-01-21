Видео
Главная Транспорт Uklon будет работать круглосуточно в 19 городах Украины

Uklon будет работать круглосуточно в 19 городах Украины

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 16:50
Такси Uklon — в каких городах Украины служба будет доступна круглосуточно
Такси Uklon. Фото: Новини.LIVE

Популярная служба такси Uklon кроме Киева, Львова и Ужгорода будет круглосуточно работать еще в 16 городах Украины. Благодаря работе службы часть украинцев получит возможность добраться до пунктов несокрушимости, обогрева, связи и других жизненно важных локаций.

Об этом сообщили в пресс-службе компании Uklon.

В компании отметили, что для того, чтобы украинцы в случае необходимости смогли без проблем добраться до пунктов несокрушимости, служба круглосуточно будет работать в таких городах:

  1. Белая Церковь;
  2. Винница;
  3. Житомир;
  4. Ивано-Франковск;
  5. Каменец-Подольский;
  6. Каменское;
  7. Киев;
  8. Кременчуг;
  9. Кропивницкий;
  10. Львов;
  11. Луцк;
  12. Одесса;
  13. Полтава;
  14. Ровно;
  15. Тернополь;
  16. Ужгород;
  17. Хмельницкий;
  18. Черкассы;
  19. Черновцы.

Кроме того, компания выделила 3 млн гривен в виде промокодов. Они будут распределены в сотрудничестве с органами местного самоуправления, для поддержки мобильности в/из пунктов несокрушимости.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Uklon предупредили, что сейчас для пребывания во время комендантского часа во всех городах Украины, кроме Киева, разрешено только со спецпропуском.

Жители и гости столицы имеют право ночью добираться без спецпропуска только к пунктам несокрушимости и укрытий.

Киев Львов такси комендантский час Пункт Незламности
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
