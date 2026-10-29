Удар по вокзалу в Дніпрі: УЗ змінить безпекові правила

Вагон УЗ. Фото: Новини.LIVE

Перед ударом Росії по Дніпру Укрзалізниця заздалегідь поінформувала по всьому вокзалу та станціях про оголошену в місті тривогу. Попри небезпеку багато людей перебували біля потягу під час ворожої атаки. Первізник найближчим часом перегляне безпекові правила.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ, передає Новини.LIVE.

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Атака РФ по вокзалу Дніпра

В Укрзалізниці вкотре закликали максимально чітко дотримуватися інструкцій та правил безпеки на вокзалах, навколо залізничної інфраструктури, та поїздах.

"Заздалегідь було інформування по всьому вокзалу та станції Дніпро про оголошену в місті тривогу. При наближенні реактивного БПЛА моніторинговою командою Укрзалізниці було додатково визначено підвищену небезпеку. Команди про призупинення руху тут же надійшли і локомотивним бригадам, і вокзалу", — йдеться в повідомленні.

В компанії додали, що в електропоїзді, який мав прямувати до Запоріжжя, було оголошено евакуацію (лишалося ще понад 10 хвилин до удару). Зркрема,запрацювали голосові оголошення, й помічник машиніста, згідно з протоколом, обійшов кожен вагон поїзда (в електричці в кожному вагоні є плакат, оголошення також чітко вказують на необхідність не просто вийти з поїзда, а якнайшвидше залишити платформу, відійти щонайменше на 200 м).

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"Паралельно евакуаційні оголошення лунали на вокзалі. На повторі, кілька разів. Йшлося про те, що відправлення поїздів продовжиться після закінчення тривоги, що всі мають перебувати в укриттях", — додали в УЗ.

Перевізник також зазначив, що попри шалені небезпеки зберігає рух країною, але ціна цього стає надмірною, якщо такі втрати будуть повторюватися.

В УЗ повідомили, що в усіх деталях передивляться всі протоколи, щоб визначити, що ще можна зробити, щоб кожен та кожна без винятків переміщувалися в безпечне місце.

"Вокзали по всій країні, платформи та станції, кожен поїзд — і далекого слідування, і приміський — це сьогодні пріоритетні цілі ворога. Тільки режим максимальної пильності та увага до інструкцій рятують життя", — йдеться в повідомленні.

В комапанії підкреслили, що сьогодні кожен вокзал і кожна платформа — це зона підвищеної небезпеки. Там закликали всіх, хто подорожує залізницею, дослухатися до кожного повідомлення, виконувати вказівки залізничників та дбати про свою безпеку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо ви його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.

Також Новини.LIVE писали, як пасажиру Укрзалізниці зорієнтуватися, що закінчується евакуація на потяг. Перевізник попередив, що ні в якому разі не варто бути у навушниках, адже про завершення евакуації пасажирів з поїзда провідники оголошують через гучномовець. Відповідна команда про відсутність загрози надходить від начальника потягу.