Удар по вокзалу в Днепре: УЗ изменит правила безопасности

Вагон УЗ. Фото: Новини.LIVE

Перед ударом России по Днепру Укрзализныця заранее оповестила всех на вокзале и станциях об объявленной в городе тревоге. Несмотря на опасность, многие люди находились возле поезда во время вражеской атаки. Перевозчик в ближайшее время пересмотрит правила безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ, передает Новини.LIVE.

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Атака РФ на вокзал Днепра

В Укрзализныце в очередной раз призвали максимально четко соблюдать инструкции и правила безопасности на вокзалах, вокруг железнодорожной инфраструктуры и в поездах.

"Заранее по всему вокзалу и станции Днепр было распространено информирование об объявленной в городе тревоге. При приближении реактивного БПЛА мониторинговой командой Укрзализныци была дополнительно определена повышенная опасность. Команды о приостановке движения тут же поступили как локомотивным бригадам, так и на вокзал", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что в электропоезде, который должен был следовать в Запорожье, была объявлена эвакуация (до удара оставалось ещё более 10 минут). В частности, заработали голосовые объявления, и помощник машиниста, согласно протоколу, обшел каждый вагон поезда (в электричке в каждом вагоне есть плакат, объявления также четко указывают на необходимость не просто выйти из поезда, а как можно быстрее покинуть платформу, отойти не менее чем на 200 м).

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"Параллельно на вокзале звучали эвакуационные объявления. На повторе, несколько раз. Речь шла о том, что отправление поездов возобновится после окончания тревоги, что все должны находиться в укрытиях", — добавили в УЗ.

Перевозчик также отметил, что, несмотря на огромные опасности, продолжает обеспечивать движение по стране, но цена этого становится чрезмерной, если такие потери будут повторяться.

В УЗ сообщили, что тщательно изучат все протоколы, чтобы определить, что еще можно сделать, чтобы каждый и каждая без исключения смогли переместиться в безопасное место.

"Вокзалы по всей стране, платформы и станции, каждый поезд — и дальнего следования, и пригородный — сегодня являются приоритетными целями врага. Только режим максимальной бдительности и соблюдение инструкций спасают жизни", — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что сегодня каждый вокзал и каждая платформа — это зона повышенной опасности. Там призвали всех, кто путешествует по железной дороге, прислушиваться к каждому сообщению, выполнять указания железнодорожников и заботиться о своей безопасности.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если вы его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныця. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на проезд.

Также Новини.LIVE писали, как пассажиру Укрзализныци понять, что эвакуация в поезд завершается. Перевозчик предупредил, что ни в коем случае не стоит пользоваться наушниками, ведь о завершении эвакуации пассажиров из поезда проводники объявляют через громкоговоритель. Соответствующая команда об отсутствии угрозы поступает от начальника поезда.